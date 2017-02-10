中国：马来西亚皇京港和关丹园区是“海上丝绸之路重要节点”
综合讯，中国驻马来西亚大使黄惠康说，通过铁路连接的马来西亚半岛东部沿海的的马中关丹产业园和西部沿海的马六甲临海工业园，是21世纪海上丝绸之路的重要节点。
黄惠康是在接受中国中央人民广播电台专访时，表达这一点。
黄惠康说，随着“一带一路”建设和产能合作，中资企业走入马来西亚已形成良好势头，2015年一年中国在马来西亚制造业的直接投资额达5亿美元，2016年，中国已取代美国和日本成为马来西亚第二大外资来源国。
他介绍说，在投资领域，现已形成“中心一城”、“东西两园”、“南北三路”六个旗舰项目：
“中心一城”是指未来中资企业将联手马来西亚合作伙伴，投资超过1500亿马币，在马来西亚首都城中央打造一个地上、地下联动的交通枢纽和区域经济中心，在约3000亩的土地上进行高标准的智能城市建设。这“一城”将集大吉隆坡地区的交通枢纽、双坡高铁起点站、区域总部、高端旅游、购物、文化等多功能为一体。
“东西两园”是指马来西亚半岛东部沿海的的马中关丹产业园和西部沿海的马六甲临海工业园。
马中关丹产业园与中国福建省、海南省隔海相望，第一座年产350万吨的现代化钢铁厂正在加紧建设中，预计2017年底竣工，投资额达14亿美元，其他在建的大型项目包括陶瓷、新能源、装备制造等，正与关丹港的建设联动推进。
马六甲临海工业园在设计中是集深水码头、造船修船、远洋补给、卫星导航、临港产业五大定位于一体的大型园区。
广东省已与马六甲州缔结了友好关系，并开辟了直达马六甲州的空中航线。
黄惠康说，未来，马六甲临海工业园将与关丹产业园通过铁路连接，东西联动开发、共同推进。这将是21世纪海上丝绸之路的重要节点，成为两国推进国际产能合作的重要平台，同时也将成为中国与东盟国家产业合作示范区的样板和可复制的品牌。
据了解，马六甲临海工业园是目前影响很大的皇京港项目的一部分。
马六甲皇京港项目地处马六甲海峡战略位置，由3个人造岛和1个自然岛屿组成，占地1366英亩，计划总投资800亿马币。按照规划，第一岛将建造旅游、文化遗产及娱乐区;第二岛将建成物流中心、金融、商业、补给与高科技工业区;第三岛为综合深水码头及高科技海洋工业园;第四岛则为码头、临海工业园。
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