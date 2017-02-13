中国首例！“官网”不更新海南一局长被立案审查
近日，海南省儋州市商务局局长、党组书记董海峰因为“失职导致该局网站长期不更新”被处以行政记过及党内警告处分。记者查询公开报道发现，这是我国首个因未履行信息公开责任而被问责的案例。
2016年11月2日，“儋州市商务局”网因存在“首页面长期未更新”的突出问题，被国务院办公厅秘书局通报为不合格政府网站，这是海南省唯一被通报的网站。之后，海南省省长刘赐贵批示要严肃处理。儋州市纪委将该案例作为“不干事、不担事”典型案例通报，儋州市委对董海峰予以立案审查。
目前，海南儋州市商务局原网站已经永久关停，相关内容迁移到省政府门户网站的政府信息公开专栏中。
专家：望此案能开启我国信息公开问责制先河
根据国办日前公开的信息显示，目前，我国84%的省(区、市)建立了问题网站问责机制。从省级层面看，除了西藏、广东、黑龙江、辽宁、山西5省份之外，全国其他省份均建立了问题网站问责机制。虽然各地纷纷建立了问题网站问责机制，然而在实践中，鲜有行政单位主要负责人因信息公开不力被问责的消息。
学者表示，希望这个案例能够开启我国信息公开问责制的先河，通过各种措施使各级政府履行信息公开的职责。
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