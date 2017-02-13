江苏一货轮遭印度扣押 23名船员被困一个多月后食物短缺
最近，江苏一艘叫做“联合女神号”的万吨货轮在印度被扣押，船上23名船员被困在当地一个港口内一个多月时间，生活困难。船长向外界发出求助信息，希望船员们能够尽快回家！
万吨货轮被困印度 船员无法回家
“联合女神”号是一艘载货量2万多吨的远洋货轮，船东为南京远浩船务公司，船员由南京远腾船务有限公司派遣。
2016年7月，该船从江苏省的南通港口出发，执行前往印度的国际远洋货运任务。2016年12月14号，“联合女神号”抵达印度霍尔迪亚港外锚地，12月28号卸完货后就被当地扣押。
北京时间2月8号上午十点多，该船被扣押的第43天，船长戴小松与江苏新闻广播记者取得联系。船长告诉记者，现在23名船员被困在印度霍尔迪亚港的煤炭港口，他们回不了家。因为一但弃船，货轮就成了移动漂浮物，存在危险，所以印方港口要求船上必须有人值守。
船长戴小松：“现在我们就是想回家也不是这么容易的，因为印度政府还有港（口）方，他在没有得到有人接手这条船的（消息）情况下，他是不会把我们船员全部放走的。”
据船员们介绍，过去的40多天时间里，船上的伙食、淡水及燃油等物料消耗殆尽，船上的垃圾和污油水也已经满箱，蚊虫滋生，急需地面回收，船员们精神焦虑、生活困难。
船员：“卫生条件比较差，他这边是登革热疾病的高发区，通过蚊蝇传播很厉害，现在印度的气温逐渐开始升高，卫生这一块我比较担忧。”
船长：我们是公司经济纠纷的受害者
船长强调，他们是公司经济纠纷的无辜受害者。他听说，“联合女神号”是因为船东方——南京远浩船务公司的其它船只拖欠了国外油商的加油款，导致“联合女神号”受到牵连，被印度孟买高等法院扣押。而就在被扣押的2016年12月，船东公司宣布破产。现在船上 23名人员不但回不了家，还被拖欠了5个月共计150万元的工资。
就在船员们向外界求助之时，他们国内的亲人们也焦急万分。多位船员家属代表于2月8号从省内各地冒雪赶往南京，她们有的怀抱吃奶的婴儿、有的扶老携幼一起前往船员派遣公司维权，希望能够让漂泊海外的亲人尽快回国，记者也陪同前往。
风雪中，二副家属杨女士说，去年七月丈夫从南通港出发时，她抱着不足百日的孩子上船看了丈夫一眼，现在孩子快周岁了，丈夫还没回家，工资也拿不到，这个家她在苦苦的支撑着。
杨女士：“家里已经没有钱了，说实话我都在用我女儿的压岁钱还房贷了，本来想年前能回来的，没想到遇到这种情况，所以我现在特别希望让他们赶快回来。”
记者还了解到，最近有一位船员父亲去世，另一位船员父亲正在病危，他们都不能陪在亲人身边。
派遣公司提出解决方案
2月8号下午3点多，记者和船员家属一起来到船员派遣公司——南京远腾船务有限公司（以下简称远腾公司），负责船员调配的经理韩磊表示，他们正在安排印度当地的代理公司给“联合女神号”进行物资补给，接下来船员的生活状况会有所缓解。
韩磊进一步解释，目前远腾公司已经抵押了办公用房，用于筹集资金，截至目前已经垫付了数十万元的费用。他们想出了两套解决方案：一是由船东公司拿出资金首先将“联合女神号”解扣，并且支付港口停泊费用，船员派遣公司垫付部分船员工资，随后卖船，卖船资金足够解决目前的问题，这是最快的解决办法，但前提条件是要船东同意。不过目前船东公司已经破产，船东也没有出面表态，导致问题陷入僵局，货轮目前每天在港口消耗约一万多美元，几个月后就会资不抵债。
韩磊：“船东管的话很快就能解决，最快的办法就是船目付掉，我们一直在想走这个途径。”
记者：“现在船东躲着不见大家？”
韩磊：“对，船东现在是不肯出来，不知道他们在想什么？对这个事情不要你推我我推你。”
记者：“推到最后对所有人都没好处。”
韩磊：“因为你现在至少还能留下几百万出来，你推到最后就没钱了，大家一分钱也拿不到！”
船长家属：“实在不行我们只能报警！”
韩磊经理又向家属们解释了第二种解决方案，如果船东还是不管此事，他们只能走国际航运法规途径，由保险公司来解决问题，但时间较为漫长。
韩磊：“因为船员有一个MLC（国际航运法规“四大支柱”之一的《海事劳工公约》）强制的保险，保险公司理赔船员的费用后，保险公司接手这条船，走这条途径时间会比较长一点。”
记者在现场又拨打了已经破产的船东公司——南京远浩船务公司的两位股东电话，想核实此事，但都无法接通。
目前，“联合女神号”上的23名船家属正陆续赶往位于南京的船务公司，希望公司能够尽快解决此事。
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