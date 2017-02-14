杀鸡引发争议 新加坡农粮局：杀鸡是为防止禽流感 不是因为噪音
本月1日，新加坡农粮与兽医局因接到有关噪音的投诉之后，决定将汤申景组屋附近的24只野生鸡进行人道毁灭。此举引发大量争议，许多读者纷纷致信《今日报》表发意见。
虽然有读者支持农粮局的决定，但似乎大多数致信的读者都持反对立场。
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就此，农粮局总监叶钦赋致信《今日报》解释道，将野生鸡进行人道毁灭的主要原因是为了控制禽流感，而不是因为噪音。
他在信中写道：“新加坡的野生鸡接触禽流感的风险是真实、且重大的，因为我国是迁移野生鸟类的中转地。”
“这意味着，我们岛上的鸡可能通过与野生鸟类的直接接触、甚至通过它们的粪便，而感染疾病。”
他也例举了丹麦的例子：研究发现丹麦的禽流感爆发，是源于野生鸡与野生鸟类的接触。
他指出，媒体报道可能塑造了一种印象，即农粮局是因为噪音的投诉才采取了行动。然而，他解释道，并不是如此。
他写道：“噪音的问题只是让我们注意到，哪些地区有相对较多的野生鸡，及其可能带来的禽流感风险。”
慈母舰文章指出，农粮局关于防止禽流感的最新回应，此前并没有被提出。
《海峡时报》2日报道，农粮局表示将与国家公园局进行合作，在全岛展开监测和控制行动，“以保护公众健康和减少滋扰问题”。文中没有明确提及禽流感。
国家公园局此前则表示担心，野生鸡的增加可能会使其与红原鸡杂交，从而对土生物种造成负面影响。红原鸡是新加坡的土生动物，也是濒临绝种的物种。
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