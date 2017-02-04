新加坡政府杀鸡，老百姓怒了！
本月1日，新加坡农粮局在接到约20起投诉之后，决定将汤申景及新民道大牌452至454座组屋附近出没的24只野生鸡进行人道毁灭。
农粮局表示，所接到的投诉主要是与噪声有关。
据《今日报》报道，农粮局发言人解释道，由于新加坡土地稀缺，所以无法将它们重新安置。发言人也指出，如果野生鸡的数量不受控制，有可能会造成禽流感的入侵和传播。
国家公园局则担心，野生鸡的增加可能会使其与红原鸡杂交，从而对土生物种造成负面影响。红原鸡是新加坡的土生动物，也是濒临绝种的物种。
《海峡时报》2日报道，农粮局表示将与国家公园局进行合作，在全岛展开监测和控制行动，“以保护公众健康和减少滋扰问题”。
《今日报》就24只野生鸡被人道毁灭的事件访问了居住在新民道的10位居民。其中有一半的人对那一带的野生鸡表示反感，认为它们的啼叫声和出没对他们造成了困扰。
但是，接下来几天，多名读者都致信表达反对意见。
读者Manisha Soti认为，噪音并不是将野生鸡人道毁灭的好理由。她写道，几只鸡的啼叫声跟建筑施工等城市噪音相比，根本不算什么。她指出，这20起投诉也可能是同几个人反复拨打电话。因此，她认为因为“几个人的不容忍”而杀害野生鸡，让她非常失望。
读者Bachan Singh指出，农粮局应该弄清楚一个更重要的问题，即这些野生鸡为什么会离开附近的森林地区、以及它们的自然栖息地在哪。
读者N. Sivasothi认为，不应让少数人的投诉劫持动物管理。他指出，新民道的野生鸡唤起了甘榜生活的回忆、增加了居民之间的举动、并为繁忙的城市生活带来了缓解。
读者Ng Mei Yi则问到：“当局在采取行动之前，有问过该区的居民吗？”“如果不给居民们机会，要怎么期望他们会对生活环境负责任？”她认为，将野生鸡人道毁灭的举措塑造了一种错误的印象：任何问题都可以通过抱怨和消除的方式来处理，因此不容忍也没关系。她警示道：“想想这种思维在今天的全球化社区中，是多么危险。”
此外，也有读者对农粮局的决定表示支持。读者Douglas Chua Hock Lye指出，新加坡的生活空间已经非常有限，但是近年来却可以看见许多动物——水獭、山猪、野生鸡等——入侵到人类的生活空间中。他指出，除了滋扰之后，也要考虑到安全问题。
另外，慈母舰也转载经济学家刘浩典的Facebook文章。刘浩典指出，农粮局以“投诉”为由对野生鸡进行人道毁灭确实缺乏正当性。但是，他也写道：“通往民粹主义的道路是从公民的无知和惰性开始。”他呼吁公众在指责农粮局之前，要先了解和掌握关于野生鸡可能引起的危害的证据。
据《海峡时报》采访，社会及家庭发展部长陈川仁昨日指出，该事件突出了动物爱好者以及不迷恋动物者之间的紧张关系。他说：“我们需要相互理解、相互妥协。”
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