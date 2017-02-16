中国单身青年达2亿 找对象难令约会软件火爆
港媒称，如今，在中国内地寻找配偶显然已不像以前那样简单了。目前有将近2亿单身成年人——从民政部2015年的数据看，几乎占人口15%，而1990年仅为6%。
据香港亚洲时报在线网站2月14日报道，从国家统计局2016年的数据看，在中国内地，男性比女性多3000多万。在线约会在中国内地很受欢迎。中国最大的在线约会应用软件陌陌日活跃用户高达2300万，但因为用户性别比例失衡，常常有此类软件的女性用户称自己受到骚扰。
2015年，对约会应用软件的性别分析显示，注册者的男女性别比达到10比1，在女性用户开始对一种敌意的在线氛围——一些人称类似于“尾随跟踪”——提出公开抱怨后，陌陌用户数急剧下降50%。
约会软件探探试图通过量身定制的匹配、针对不适当内容采取预防措施以及以女性为中心的轻松的在线游戏来保护女性用户、应对这一问题。该公司称，此种措施使该软件用户的男女性别比保持在大约6比4。
探探常被称为中国的Tinder，是一款基于地理定位的应用软件，用户在推荐给他们的人的资料照片上滑动手指，右滑表示喜欢，左滑表示无感。只有在对资料图片和个人信息进行人工审核、确保其真实性之后，才会将两名用户配对。只有在两名用户都右滑表示喜欢后，对话才能开始。
如果男性用户发送任何可疑内容或公开提及性，系统就会自动向女性用户发送通知，询问她是否受到骚扰。如果她说“是”，这名男性用户的账号就会被删除。
探探创始人兼首席执行官王宇说，目前这款应用软件的用户每天对照片滑动将近10亿次，每人滑动200次。在这200次滑动中，男性用户有将近100次是右滑喜欢，而女性通常只有10次右滑喜欢。在不同性别用户的习惯存在如此显著差异的情况下，王宇认为，传统上说，对一名希望寻找长期关系的女性而言，网络环境恶劣。
然而，王宇说，探探的日活跃用户量已从2014年的6万增至如今的500万，这要归功于女性安全感的增强。
王宇说：“男性和女性想要的东西可能截然不同。因此，如果男性数量大大多于女性，女性就将很难找到真爱和承诺。”王宇说，女性不只满足于在探探上消磨时间，她们事实上是在通过这个软件寻找长期伴侣。王宇说：“这些天，总有人感谢我提供了这个帮助他们找到另一半的平台。这正是我们的目标。帮助人们坠入爱河。”
Trustdata公司称，在中国最受欢迎约会应用软件排名中，探探仅次于陌陌，排在第二。
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