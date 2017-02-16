100辆共享汽车投放上海，起步价15元就能开奔驰？
继北京、深圳之后，共享汽车进入上海。
15元的起步价吸引了许多人的目光，但其在北京和深圳暴露出来的停车网点少、使用费用偏高、车辆覆盖率低等问题，也被不少用户吐槽。
记者从共享汽车公司TOGO途歌官方微博上了解到，该公司于1月20日进军上海，目前处于试运营阶段，首批100辆奔驰smart汽车已投放在人民广场、淮海路、外滩半岛酒店、上海展览馆等地。其采取“分时租赁”方式，即里程结合时间计费，时长费在日间(7:00-21:00)为0.35元/分钟，夜间(21:00-7:00)：0.02元/分钟，里程费1.98元/公里，每0.1公里结算。起步价为15元，其中包含30分钟时长费。
只要花15元就能开奔驰，这样的好事容易实现吗？记者下载该共享汽车手机客户端后，发现用户注册时必须先进行驾照认证，并预交1500元押金，完成上述操作后才能开始订车。
但能订车，不一定就能开上车。因为共享汽车太少，定位不准难以查找，很多人表示至今没有开上，觉得共享汽车只是“噱头”。
再加上大城市停车位颇为紧张，共享汽车停车也是一个问题。共享汽车采用的是“接力用车”。后一个使用的人需支付前一位的停车费，“为前车的停车费买单这种事，觉得还是挺别扭的”。有消费者这样表示。
而驾驶共享汽车一旦发生了事故损害，法律责任如何认定尚是一个比较模糊的概念。
这些问题都需要共享汽车这个新事物和社会实际情况不断的磨合适应。
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