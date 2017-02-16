申请复核新加坡白礁岛主权 马来西亚成立7人小组 由总检察长领导
马来西亚今日宣布，已就白礁岛主权的复核成立一个由国际法和地方法律专家组成的小组将代表。
马来西亚总检察长丹斯里阿班迪（Tan Sri Mohamed Apandi Ali）表示，该小组有7名成员，其中包括3名外国专家。他将领导该小组。
海牙国际法院于2008年裁决白礁岛主权属新加坡。而马来西亚本月初表示，从英国最近解密的文件，发现3份与白礁岛主权有关的“关键性证据”，并已于2日向海牙国际法院提出申请，要求修订判决。
据马来西亚《星报》引述，丹斯里阿班迪今日说道：“我有一个高素质的团队，其专业性和知识程度与新加坡的代表法律团队不相上下。”
“我现在将暂时不透露他们的身份，并会在临近听证会时进行宣布。”
根据新加坡外交部的声明，新加坡所成立的法律团队，其成员包括总检察长黄鲁胜、前外交部长贾古玛教授、巡回大使许通美教授以及前大法官陈锡强。
据引述，丹斯里阿班迪说：“我们没有得到（听证会的）日期，但通常这个过程会需要一段时间。我相信，通过受到高度尊敬的团队所提交的新证据，我们将可改变国际法院的想法。”
他也于本周一表示，马来西亚向国际法院提交复核白礁岛主权的申请，是由新加坡和马来西亚一并同意的法律程序。
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