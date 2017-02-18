美甲最好间隔半年
近日，一则“有人因为美甲丢了两根手指”的新闻引发关注：沈阳女孩小静（化名）滑雪时出了意外，绳子卡到美甲贴片上，被生生勒断了两根手指。为小静感到惋惜的同时，这起事件也给所有爱美甲的女士们发出了警醒，美甲最好少做。
目前，美甲主要分为3类：指甲油或用丙烯颜料在指甲面上画图的彩绘美甲；用胶水把甲片贴在指甲表面的贴片美甲；用雕花粉在指甲上雕出各种立体造型的浮雕美甲。它们都存在以下健康风险：第一，指甲油成分中大多含有邻苯二甲酸二丁酯、甲醛和甲苯，会损害生育能力；第二，有些美甲店的美甲工具没有正规消毒，简单用酒精棉球擦拭一下了事，极易造成交叉感染，导致甲沟炎；第三，指甲表层有一层像牙齿表层釉一样的保护层，经常美甲会被越搓越薄，严重破坏其保护功能；第四，各种贴片及雕花造型的美甲，很容易勾连细绳、细线，一旦勒住手指，极易发生与小静类似的严重意外，付出惨痛代价。
因此，建议女性朋友尽量不要美甲，尤其是镶嵌类的。如婚礼、庆典等特殊场合实在需要，一定要选择消毒程序严格的正规美甲店。美甲时，最好做到以下3点：1.指甲油要选质量好、无刺激性气味的；2.两次美甲间最好间隔半年，否则会影响指甲的正常呼吸；3.如患有灰指甲，千万不要用指甲油来遮盖，以免加重病情。
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