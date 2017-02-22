杨振宁放弃美国籍入中国籍，网民议论纷纷
中国科学院学部工作局消息，中国科学院外籍院士杨振宁和姚期智两位教授已放弃外国国籍，正式转为中国科学院院士。这对对中国科学界来说，无疑是令人振奋的“头条新闻”。
杨振宁的大名自不必说，而姚期智院士在计算机领域的江湖地位，内行人莫不敬仰。姚期智院士发明的加密共享数据方法属世界级重大突破，奠定现代密码学基础；创建通讯复杂性和伪随机数生成计算理论；创建通讯复杂性和伪随机数生成计算理论；2000年获得计算机领域的圣杯——图灵奖，是中青年华裔科学家的翘楚。
据悉，杨振宁和姚期智分别于1994年、2004年当选为中国科学院外籍院士。
据《南方都市报》报道，2016年底，已放弃外国国籍的杨振宁和姚期智两位教授先后提出希望转为中国科学院院士。中国科学院学部工作局称，因外籍院士提出转为中国科学院院士在学部历史上是首次，无先例和程序可循，中科院学部主席团高度重视，经审慎深入研究，专门制定了《中国科学院外籍院士转为中国科学院院士暂行办法》。
按照新制订的程序和规则，杨振宁院士加入中国科学院数学物理学部，姚期智院士加入中国科学院信息技术科学部。
二位超级大牛转为中科院院士，当可喜可贺。然而互联网上针对杨振宁院士回归却是拍手叫好者有之，恶意揣测者更甚。
恶意揣测派：
——杨振宁真是精啊，回来养老了。
——最好的科研生涯留在国外，老了回来找尊敬来了。
——快踏进棺材了回来享受老干部待遇。
——突然心疼起五六十年代坚持回国的科学家们，一生寥寥。
——深刻诠释了什么叫“精致的利己主义者”！活标本！
拍手叫好派：
——能回来是好事，发挥余热带出一帮学生，也算是贡献了。
——归来就好！当年燕昭王千金买马骨这可是——实实在在的两名科学家！都有这气魄何愁人才不来？
——在世最伟大的物理学家，在微博上被键盘侠黑成这样……
——科学家拿美国籍说“不爱国”，现在转为中国籍又说“养老”、“圈钱”……这是要他们去火星的节奏吗？
——我觉得微博现在戾气实在太重，为现在很多国人素质深感痛心。
——看到杨振宁回国被网友们这样说，真令人难过。键盘侠毁了网络社会，也在慢慢地影响现实社会人的思想，真可怕！
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