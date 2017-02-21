一天一杯橙汁，患皮肤癌风险高（新发现）
英国布朗大学刊登在《临床肿瘤学》上的一项研究显示，一天喝一杯橙汁，患皮肤癌的风险会提高25%；每周吃3次一整个葡萄柚的人，患癌风险高达41%。
研究负责人柯伊切林及其团队分析了1980~2010年间超过6.3万名女护士、4.1万名男性的健康数据。每2~4年，他们就对受访者进行详细的问卷调查，分析他们的饮食和生活习惯，问题包括：多久食用一次葡萄柚、橙子、柚子汁或者橙汁等。随访期间，有1840人被诊断为黑色素瘤。
分析数据显示，相比一周吃柑橘不到2次的，那些每周吃柑橘类水果3~4次的人，患黑色素瘤的风险增加了10%；每天摄入柑橘类水果超出平均水准1.5倍的人，患黑色素瘤的风险高了36%。
在所有柑橘类水果中，葡萄柚的风险最高。在排除阳光照射量以及受访者的地理位置等因素后，柑橘类水果和皮肤癌之间的联系仍然强烈。
柯伊切林指出，可能是柑橘类水果中的某些化合物导致了黑色素瘤。柑橘类水果含有补骨脂素和呋喃香豆素，这是一种感光性的化学物质，会让皮肤对阳光更加敏感。他表示，他们将做进一步研究来确认这一关联，以对人们是否应该喝橙汁或者吃柚子进行建议和指导。
不过，研究人员建议，定期食用新鲜柑橘类水果的人应格外小心阳光照射，户外活动时一定要做好防晒措施。
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