印度：中巴经济走廊侵犯印度主权
据印度报业托拉斯网站2月22日报道，主持中印战略对话的印度外交秘书苏杰生宣称：“中巴经济走廊侵犯了印度主权，它经过了巴基斯坦占领的克什米尔地区。”
报道称，中国提出在5月召开这次高峰论坛。中国外交部本月初说，已经有近20位各国领导人确认与会。
苏杰生说：“印度是支持互联互通的国家。我们与各方都有倡议，我们是大部分倡议的积极参与者。”
他说：“我们已经同意参加中孟印缅经济走廊，而且印度是最积极的一个国家。”中孟印缅经济走廊也是中国“一带一路”倡议的一部分。
报道称，因为印度洋上的安全担忧，印度对于“21世纪海上丝绸之路”项目也有保留意见。
另据《印度快报》网站2月23日报道，经过印度高级外交官和中方高层代表之间两天的会谈，新德里和北京未能打破在认定“穆罕默德军”头目马苏德·爱资哈尔为恐怖分子和印度加入核供应国集团问题上的僵局。
印度外交秘书苏杰生22日说，中国对印度申请加入核供应国集团“持开放态度”，不过随后承认北京坚持其“有关程序和过程的看法”，而这种看法与该组织中的其他成员不同。
苏杰生称在与北京存有争议的问题上，印度获得了“广泛的国际支持”。
苏杰生说他的访问是“有益的”，从“进展”的角度来说，印度的投资环境得到了改善。他说：“来自中国的外国直接投资大幅上升，我们之间的签证和交流更加顺畅。过去七八年来，双边关系已经大大扩展。”
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