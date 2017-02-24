“996工作制”成中国高科技公司的常态
美媒称，在无声电影《摩登时代》里，电影大师卓别林扮演了一名因为拧螺栓拧得太过频繁而精神崩溃的工人。一些年轻的中国技术工人觉得自己正处于21世纪的“摩登时代”，则要面对可怕的“996工作制”——每天从早9点干到晚9点，每周工作6天。
据美国《华尔街日报》网2月22日报道，在北京工作的小郭对此深有体会。小郭今年33岁，是一名程序员。过去十年来，他供职过四家电信企业与互联网公司，大部分时候需要遵循“996工作制”。
小郭一度饱受感冒和鼻炎困扰，一度又要面对胃痛和抑郁。他对记者说，自己一大早踏进办公室就感到焦虑，因为压力太大，无力接受社交方面的邀请。
小郭现在是一家初创公司的经理，他说自己感到有压力迫使他要求自己的团队延长工作时间。“对于北京的技术公司而言，‘996’是一项不成文的规定。老板会觉得你不遵守‘996’就是他的损失。”
报道称，中国崛起为全球技术强国的背后是一大批辛勤工作的程序员、项目经理、运营员工和公司高管。他们加班加点，只为应对残酷的竞争环境。
中国劳动法规定一周工作时间为40小时，加班必须予以补贴，但许多公司设法绕过规定，要求员工在合同中声明其岗位需要实行弹性工作制。
在许多员工看来，“996工作制”已然成为常态。但即便如此，近来少数高强度技术公司员工正值三四十岁却突然亡故的事例还是在媒体和社交网络上引发了关于严酷职场环境的讨论。
报道称，事实上，没有一起死亡事件发生在工作场所，而且没有一起事例被认为与工作有关。一家医疗手机应用公司的创始人前日去世，公司承认该人生前承受巨大压力，但公司也表示他经常吸烟。
尽管如此，在2015年中期以来个别死亡事件的影响下，舆论还是倾向于认为高科技公司用人用得太狠了。2015年，网络招聘公司“智联招聘”访问了1.3万名白领员工，发现81%的受访者必须加班，11%的受访者每周工作60小时以上。信息技术与互联网行业员工的工作时间最长。
另一方面，叫车服务商“滴滴出行”分析了叫车数据，同样发现互联网公司员工的工作时间最长。
报道称，当然，中国不是唯一重视职场、鼓励勤奋的国家。雅虎公司首席执行官、原谷歌公司早期员工之一玛丽萨·迈耶就曾表示，谷歌能够取得成功，有一个原因常常被人们忽视，那就是员工的勤奋工作。
只不过中国高科技公司把勤奋的程度提高到了新水平。
一名华为中层管理人员表示，他每天工作12小时以上，因为他希望自己是最优秀的，因为他的优异表现会转化成丰厚的报酬。但这位经理同时告诉记者，他计划三年后，也就是35岁时评估一下能不能继续这样干下去。
报道称，阿里巴巴集团控股有限公司同样以超长工作时间闻名于世，有人说阿里巴巴正是“996工作制”的开创者。阿里巴巴拒绝对此发表评论，发言人表示公司鼓励员工把握工作与生活的平衡。创始人马云曾坦言，阿里巴巴要求更多，给的报酬也更多。
他去年出席一场投资者会议时说：“我们让三个人做五个人的工作，拿四个人的工资。”
报道称，不过，高科技公司正面临越来越多的抵触心理。有员工担心身体被拖垮，年轻人则希望拥有工作以外的生活空间。
就连一些初创公司都在改变做法。以微信为基础的社交商务平台“疯蜜FM”的创始人张桓告诉记者，由于担心竞争，他曾在去年3月推行过“996工作制”，但实行三个月后被迫取消。
张桓说，当时32名员工里有五人提出辞职，因为员工觉得公司不信任自己，而是在利用自己。
“现在我尝试鼓励他们，让他们感觉到信任。他们比实施‘996’的时候更勤奋了。”
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