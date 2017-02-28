务实处理两国关系，中新关系恢复稳定
新加坡副总理张志贤于26日率领代表团到访中国，于昨日与中国国务院副总理张高丽共同主持了双边合作联合委员会等会议。
《南华早报》指出，在经历过前阵子的风波之后，中新关系似乎又重新回归稳定。
据报道引述，新加坡拉惹勒南国际关系学院的李明江副教授认为，中新双方于周一的会面，有助于缓解双方的摩擦。但实际上，“双方关系并没有受到巨大的伤害”。
报道指，去年，新加坡曾声明支持国际仲裁法庭对南海的裁决，从而引起中国的不满。11月份，装甲车风波也引起了中新关系在一定程度上的紧张。以往每年都会举行的双边合作联合委员会，也于去年没有举行。
但是，李明江指出，中新两国实际上于去年还是存在不同层面上保持了联系，而双方的摩擦则是亚洲安全形势恶化的一种反映。
中国社会科学院亚太与全球战略研究院的教授许利平认为，中新最新签署的协议显示，尽管存在分歧，两国还是发现了建立联系的方式。他说：“会议反映出中新关系已恢复正常，显示两国正以非常务实的方式处理两国关系。”
据新华社报道，张高丽于昨日的会议上表示，中方高度重视发展中新关系，并呼吁两国达成重要共识、牢筑政治互信。
据《联合早报》引述，张高丽也在回顾双方合作时说道：“务实合作始终是中新关系的主线。”
新重要合作领域：“一带一路”倡议
张志贤与张高丽共同主持了4场会议，分别是：
- 中新双边合作联合委员会第13次会议
- 中新苏州工业园区联合协调理事会第18次会议
- 中新天津生态城联合协调理事会第9次会议
- 中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第1次会议
昨日，中国外交部发言人耿爽在记者会上表示，中新双方在会议上一致认为，“两国发展战略契合度高，在‘一带一路’框架下推进基础设施、信息技术、金融等领域合作潜力巨大、前景广阔。”
耿爽也提到，双坡高铁对促进本地区互联互通具有积极意义，“是‘一带一路’框架下一个潜在的重要合作项目”。而新加坡外交部长维文也表示，欢迎中方企业参与竞标。
会后，中新双方也签署了4项协议：
- 就天津生态城发展成立中新联合专家智库
- 中新（重庆）互联互通多式联运示范项目的合作协议
- 新加坡知识产权局、中国国家知识产权局、以及广东省人民政府的三方知识产权合作协议
- 苏州工业园区管委会、新加坡国立大学和新加坡分子与细胞生物学研究院签署合作意向书
另外，重庆互联互通项目以及天津生态省项目上，也另外签署了15项合作备忘录。
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