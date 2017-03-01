中国去年投入2300亿，减少1240万贫困人口
新华社报道，中国在2016年减少贫困人口1240万。
昨日，中国国务院扶贫开发领导小组办公室表示，2016年超额完成了年度减贫1000万人的目标。
路透社报道指出，中国将贫困人口定义为年薪低于2300元，并希望在2020年完全消除国内的贫困。
据扶贫办新闻发言人苏国霞介绍，去年中央和省级财政安排专项扶贫资金1000亿元。全国961个县，启动实施贫困县涉农资金整合试点，纳入整合范围的各项财政资金规模共计3200亿元，实际整合资金2300亿元，惠及建档立卡贫困人口3000多万人。
金融扶贫方面，已累计发放扶贫小额信贷2833亿元，支持了801万贫困户。累计发放扶贫再贷款1127亿元。发行易地扶贫搬迁金融债726亿元。
苏国霞表示，今年扶贫工作要深入实施“五个一批”工程，继续增加扶贫投入。
据《中国日报》今日报道，中国如今有4335万人生活在年薪低于2300元的情况下。
俄新社2月27日报道，从2013到2016年，中国每年约有1000万人摆脱贫困，总共是5564万人。近30年来，中国共有7亿人摆脱了贫困。
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