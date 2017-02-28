中国日本将联手打击电信诈骗
日本《读卖新闻》27日报道，日本在国内发现了来自中国的电信诈骗团伙据点，日本警察厅1月与中国公安部举行定期磋商之际提供了相关信息。
据中国公安部介绍，中国电信诈骗年损失额达222亿元人民币，相当于日本的约7.5倍。诈骗手法与日本极为相似，可能也有日本诈骗集团成员牵涉其中。日本警察厅将与中国联合加强警戒。
据有关人士透露，据点位于福冈县筑紫野市的一处公寓。去年11月中旬，有人拨打110报警称“有可疑外国人出入”，警察赶到时发现有约30名台湾人同处一室。室内有多部手机，碎纸机里有大量文件被粉碎后的碎片，还有大量中文文件，可以认为是用于诈骗的催促函等。
其中十几人在接受警察问询时承认，曾从这个房间拨打国际长途电话对中国大陆人群进行诈骗。据称，他们是看到台湾报纸上刊登的招聘启事前往应聘，作为游客入境日本的。正如他们所说，手机确实有拨打大陆电话号码的通话记录。
福冈县警察对这宗以老年人为目标的电信诈骗开展搜查工作，但无法向远在大陆的受害人确认情况获得证词，搜查工作陷入僵局。由于这些人的护照没有问题，这一台湾诈骗团伙已经离开日本。
西班牙、马来西亚和肯尼亚等国也发现了电信诈骗集团的据点，这些国家警方逮捕了涉嫌进行电信诈骗的中国大陆人和台湾人，并将他们强制遣返。可以认为，电信诈骗集团是为了躲避中国公安当局的严密监视，将据点转移至较容易租房和购买手机等的海外。
1月日本警察厅与中国公安部举行定期磋商，将位于福冈的诈骗集团据点信息通告对方，并就如何应对进行了磋商。如果大陆方面需要，日本警察厅将通过国际刑警组织（ICPO）正式提供受害人电话号码和台湾诈骗集团的人员名单等信息。
中国大陆电信诈骗事件激增，2015年发生件数约为60万件，相当于日本的约43倍。
报道称，典型诈骗手法是，佯装受害人子女，谎称遇到了金钱问题，如“因工作失误造成巨大损失”和“出轨对象怀孕”等。也有不少这样的诈骗手法，如谎称航空公司职员，由于航班取消，要求对方重新预约。
日本搜查人员指出：“他们的诈骗手法与日本的极为相似。也有可能是与日本诈骗集团有关人士交流学习来的。”
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