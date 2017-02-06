中国“光棍”深受双面夹击
香港亚洲时报报道，中国的“光棍”受传统与资本主义的两面夹击。
春节是中国社会的一件大事。但对许多年轻人来说，在享受放假和团聚的喜悦之余，还要接受父母亲友盘问他们在过去一年里的成就，包括婚恋。
这是令单身男性格外有压力的时刻。除非花钱租个女友或在当地婚介“市场”上走运，否则他们会被迫面对悲惨的单身命运。
这些非自愿的单身汉未能给家族添丁进口，往往被称为“光棍”。中国政府近来开始担心光棍越来越多造成的可怕人口趋势。
男女婚姻状况的差异在比较年轻的人群中格外显著。有统计显示，与同年龄组女性相比，20岁至29岁的中国男性未婚者要多出15%。30多岁人群中的这个差距约为6%，40岁以上人群则不到4%。
中国男性过剩现象至少有部分原因在于计划生育政策。独生子女政策和重男轻女传统导致许多家庭选择放弃女儿。
让政府担忧的不是这些男性的单身状态，而是他们的社会经济特征。中国的财富在人口中分布不均，城乡人口收入差距极大。跟在大多数国家一样，中国男性被认为理所当然是一家之长和顶梁柱，女性则被允许和鼓励嫁给家境殷实的男性。在父权传统和社会差距扩大的双面夹击下，处于“社会经济之梯”底端的中国男性尤其难以找到新娘。
与此同时，新一代中国女性如今占全国劳动力的大约45%，入学率也与男性大致相当，她们在经济上不再需要依赖未来的丈夫。
但中国的劳动力市场近几年变得越来越歧视女性，男女就业率和收入差距有所扩大。许多年轻女性、特别是那些没有很好职业前途的年轻女性渐渐再度将婚姻视为提升社会地位的唯一机会。这体现在女性向男方要求的约会成本和“彩礼”越来越高，而这对贫困男性来说无疑是雪上加霜。
经济处境不佳、性生活不如意的年轻男性也许最终会通过对他人施暴来发泄怒气，从而危及公共安全和社会稳定。这个观点不是毫无根据的。社会学家认为，长期独身不仅有损男性的福祉，而且还会让荷尔蒙旺盛的底层男性产生侵略倾向，这个问题在古代中国和当代印度都出现过。
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