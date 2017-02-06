美国防长访日 淡化南海强硬立场
彭博社报道，在美国国务卿蒂勒森发表关于南海问题更强硬立场数周后，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯说，应当竭尽外交努力来解决南海争端。
马蒂斯在东京与日本防卫相稻田朋美会晤后对记者说，美国必须做的是竭尽所有努力，包括外交努力，来解决好这个问题。他还说，美国的军事立场应当是强化外交官的作用，目前完全没有必要有大的军事动作。
上月，蒂勒森说美国应该发出明确信号，即进一步的造岛行为应当停止，不允许中国“接近这些岛屿”。该表态遭到中国强烈指责。
另据英国《金融时报》网站2月4日报道，美防长马蒂斯访问亚洲期间表示，没必要在南海通过采取“过激军事行动”向北京施压，以迫使其在蕴藏有丰富资源的争议海域的一系列地物上停止施工。
马蒂斯在与日本防卫相稻田朋美出席记者会时说：“我们当前要做的是在外交领域竭尽全力，通过正当方式努力解决这一问题，并保持沟通顺畅。毫无疑问，我国军队将在此方面支援我们的外交官开展工作。但当前没有必要通过军事机动或类似行动去解决问题，最好还是让外交官们去解决问题。”
报道称，马蒂斯的这番话表明，与新任命的国务卿蒂勒森相比，这位退役四星上将主张推行的策略没有那么咄咄逼人。蒂勒森在任职听证会上激怒了中国，他表示，美国应考虑阻止中国船只进入南海争议地区。
这是马蒂斯首次以特朗普政府防长的身份出访海外。马蒂斯在访问期间明确表示，特朗普政府打算继续推行美国政府此前推行的政策，即钓鱼岛及其附属岛屿遭袭将保卫日本。
日本外相岸田文雄对马蒂斯的这番表态表示欢迎，但他也暗示了一种担忧，即特朗普的看法可能与他的国防部长并不一致。岸田说，东京将“在各种场合”确认美国会保护上述岛屿。
中国称美日安保条约是冷战时期的产物。中国外交部说：“我们敦促美方采取负责任的态度，停止在钓鱼岛主权问题上发表错误言论，避免使有关问题进一步复杂化，给地区形势带来不稳定因素。”
马蒂斯在韩日两国行最后一天的表态旨在安抚美国的这两个盟友：美国新政府致力于在安保领域发展伙伴关系，因为特朗普曾表示可能从日本和朝鲜半岛撤军。
据德国《商报》网站2月4日报道，美国特尼奥情报公司的日本问题专家托比亚斯·哈里斯说，日本政府肯定对这位将军释放的信号感到非常满意，但东京也注意到“白宫和五角大楼之间可能存在分歧”。
《大西洋》月刊记者史蒂夫·克莱蒙斯说，马蒂斯现在对特朗普的政策没有太大影响，因为新总统在作决策时比奥巴马更集权。对特朗普来说，决策是在一个小圈子里作出的。白宫里的对立斗争导致特朗普走“之字形路线”。他把中国视为主要对手。但他女儿伊万卡2月1日带着5岁的女儿阿拉贝拉参加了中国驻美国大使馆举办的新春招待会。
报道称，日本安全专家因此对美国的未来政策感到非常不安。日本庆应大学安全政策专家神保谦说：“我们不知道特朗普会变成什么样。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost