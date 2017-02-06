贸工部长：TPP将不会生效 新加坡积极参与RCEP等倡议
新加坡贸工部长林勋强今日在国会上表示，美国退出跨太平洋伙伴关系（TPP）协定是一个挫折，但不一定是全球贸易自由化议程的最终结果。
据亚洲新闻台网报道，他在回答议员毕丹星、洪维能以及官委议员陈奕光的问题时表示，随着美国的退出，所签署的TPP将不会生效。
余下11个TPP成员国如今需要仔细研究，在没有美国参与情况下的新利益平衡，并重新考虑这类协议的价值。
例如，11国可以考虑是否要与彼此签订双边协议，或是在2两期限到达之前继续推动TPP在各国国内的批准，或是追求没有美国的“TPP 11”。
与此同时，林勋强强调，新加坡正在积极参与其它的区域一体化倡议，例如区域全面经济伙伴关系（RCEP）和东盟经济共同体。
但他指出，RCEP的进展较慢，可能会比原本预计的3至4年花费更长的时间。达成协议的难处在于，对话伙伴之间并没有签署自由贸易协议。
他也指出，新加坡如今有21个自由贸易协定。
他补充说，新加坡将继续与世界贸易组织中志同道合的伙伴一起合作，倡导建立一个以规则为基础的多边贸易体系。
他说：“这些都说明了我们与主要贸易伙伴的深厚关系，并将帮助我们在环境变化中保持联系。”
“我们还将积极寻求其它形式的经济合作，包括工业园等位于该地区的项目，以便为我国公司的合作和发展创造更多的机会。”
此外，林勋强表示，虽然TPP没有按照原计划实现，但这对新加坡的影响也不会很大。
他说：“新加坡已与TPP中其它9个国家签有双边自由贸易协定。我们放弃的是，超越我们已有的、额外的收益。”
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