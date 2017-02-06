马来西亚：申请复核白礁岛主权不会影响与新加坡关系
马来西亚外交部副部长昨日表示，向海牙国际法院申请复核白礁岛主权的判决，将不会影响新加坡与马来西亚的两国关系。
据《今日报》引述，马来西亚外交部副部长理查玛力肯（Reezal Merican Naina Merican）说：“我们相信，我们（向国际法院）的申请不会影响我们的双边关系。”
上周，马来西亚总检察长丹斯里阿班迪（Tan Sri Mohamed Apandi Ali）表示，从英国最近解密文件中发现白礁岛主权有关的“关键性证据”，已于2日向海牙国际法院提出申请，要求修订判决。
据《星报》引述，他补充道：“马来西亚和新加坡之间的贸易增加了。”
但是，他也表示，虽然政府继续促进与新加坡的良好关系，但马来西亚还是会探索获取岛屿主权的可能性。
对于马来西亚所发现的新“关键性证据”，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根表示，他并没有看出新的证据会如何改变判决。
他补充道，此番言论仅是个人的初步判断，并没有经过法律咨询。
但被问到该事件是否会影响新马双边关系时，他告诉《今日报》说，国家之间总会有分歧，而如果问题不被解决，它只会变得更糟糕。
他说：“从一个小国的角度来看，解决这些分歧的最好办法是将争端……交由一个中立的国际法庭决定，因为如果你看看其它解决争端的方法，它们不是很有吸引力。”
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