马来西亚发现“关键性证据”，与新加坡白礁岛主权争议再起
（照片来源：新加坡外交部）
综合讯，马来西亚总检察长丹斯里阿班迪（Tan Sri Mohamed Apandi Ali）表示，发现白礁岛主权有关的“关键性证据”，已于2日向海牙国际法院提出申请，要求修订判决。
2008年5月23日，海牙国际法院以12对4票裁决白礁岛（Pedra Branca，或称Pulau Batu Putih）主权属新加坡；另以15对1票，裁决中岩礁（Middle Rocks）和南礁岛（South Ledge）将主权归马来西亚。
海牙国际法院昨日发出声明指出，马来西亚援引了英国最近解密的3份文件，以支持修订白礁岛主权裁决的申请。
这3份文件分别是：新加坡殖民当局于1958年的内部通信、英国海军军官于1958年提交的事件报告、以及上世纪60年代的海军行动注释地图。
2008年的裁决虽然是最终裁决，具有法律约束力，且不能上诉。但是，根据国际法庭第61条规定，在找到关键性的新证据，并且是法庭和双方当时不知情的证据，才能在找到证据的6个月内和宣判后的10年内，向国际法庭提出修订申请。
据亚洲新闻台网报道，新加坡对白礁岛行使主权达130多年后，马来西亚突然于1979年将白礁岛和附近的两块礁石划入地图。新加坡在1980年提出抗议，随后决定提交国际法庭进行裁决。国际法庭于2008年作出裁决后，才结束了新马长达30年的礁岛主权纠纷。
阿班迪指出指出，马来西亚所提交的新证据是符合规定的，而且也是具有“决定性因素”。
新加坡外交部昨日发布声明，马来西亚已通知新加坡关于就提交修订白礁岛判决申请的事宜，新加坡已组成法律团队，就这项申请及其文件进行研究。团队成员包括总检察长黄鲁胜、前外交部长贾古玛教授、巡回大使许通美教授以及前大法官陈锡强。
《联合早报》指出，新加坡法律团队将在研究后向国际法院提交书面报告。之后，国际法院将裁定新证据是否有效。据报道估计，这个阶段的司法程序要到明年下半年才结束。
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