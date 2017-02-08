热点问答：特朗普的入境限制令能否过司法这一关
美国第九巡回上诉法院５日确认，对美国总统特朗普颁布的入境限制行政命令作出二审判决前，有关部门应该按照一审判决暂时不执行该行政令。
特朗普签署这份极具争议性的行政令已有一个多星期，其后该行政令命运一波三折，经历了被执行－被法院冻结－被要求“紧急解冻”－又被否决，法院为何可以暂停该行政令，事态未来发展又会怎样？
行政令都经历了什么
特朗普于１月２７日签署总统行政令，命令在１２０天内暂停全球难民入境；在９０天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克７国公民入境；无限期禁止叙利亚难民进入美国。
这一立即生效的行政令随即在美国社会掀起轩然大波，各大城市和全国主要国际机场都发生大规模游行示威活动，抗议这一行政令，许多人认为美国的繁荣很大程度上要归功于移民，限制移民不符合美国利益。
这份行政令也在法学界引发争议，部分法律界人士认为行政令内容或涉嫌违反法律。因此，当华盛顿州政府和明尼苏达州政府状告联邦政府要求冻结行政令后，华盛顿州联邦地方法院法官詹姆斯·罗巴特３日判决在全美范围内暂停该行政令。
美国司法部随即在４日宣布将提起上诉，指控罗巴特这一裁决逾越司法权限，同时申请紧急暂停罗巴特的“冻结令”，但这一申请却被上诉法院驳回，这也意味着特朗普的行政令仍被冻结。
目前，美国国土安全部等相关部门都遵照罗巴特的判决没有执行限制部分移民进入的行政令，而因为行政令注销了数万份签证的美国国务院也重新向西亚北非７国公民发放签证。
法院为何可以暂停行政令
作出这份判决的华盛顿州联邦地方法院是美国联邦法院体系最低一级法院，依照美国法律规定有权审理包括和宪法、法律条约、外交官和公务员、州与州之间纠纷、破产、海洋事务和人身保护令相关的案件。这份行政令具有法律效力，因此该法院有权审理此案。
罗巴特在他的判决书中并未说行政令是否违法，但说由于行政令有可能对原告各州造成“不可逆转的损失”，因此签署暂时限制令，要求在全美范围内暂停实施特朗普的入境限制令。
其实，美国其他州的联邦地方法院也都收到了一些关于这份行政令的诉讼案，此前一名位于波士顿的联邦法官甚至作出了有利于行政令的判决。
事态发展将受何因素影响
美国司法部已经代表联邦政府将案子上诉至第九巡回上诉法院，也就是华盛顿州联邦地方法院的上级法院审理。
根据程序，在上诉法院进行判决之后，败诉方仍有权利向美国最高法院上诉，但最高法院并无义务接受诉状。最高法院的大法官一般视案件重要性选择审理或者判决，以往每年最高法院会收到７０００多份申请，但只会审理１００多件。最高法院出具的判决书为最终裁决。
不过鉴于此次行政令引起争议之大，不排除最高法院会接受上诉的可能性，所以大法官的倾向或会左右案子的最终走向。
美国最高法院有９个席位，目前有８名法官，其中４人属于自由派，另外４人为保守派。特朗普近期已提名保守派法官尼尔·戈萨奇填补大法官空缺席位，国会拟在一个半月以后举行听证会，决定是否通过他的提名。如果在行政令案件提交到最高法院之前这一提名获通过，则美国联邦政府赢面略大；如果提名没有通过或者通过较晚，则州政府方赢面更大，所以从目前看行政令的去留仍然充满悬念。（新华社记者刘阳 徐剑梅）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost