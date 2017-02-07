泰国与马来西亚拟建高铁 中日或再次竞争
日媒称，泰国交通部长阿空日前透露，泰国政府与马来西亚政府将就建设连接两国首都的总长度约1500公里的高铁进行协商。
据《日本经济新闻》网站2月6日报道，这条高铁线路将促进两地之间的人员和商品往来，成为地区经济发展的起爆剂。阿空还提到了正与日本另行推进的在泰国国内导入新干线的计划，提议通过日泰合资共同实现商业化。
报道称，马来西亚政府与新加坡政府正计划在2026年年底之前开通往返于吉隆坡—新加坡之间的350公里高铁路线。连接吉隆坡与曼谷的高铁通车后，将实现纵贯马来半岛的高铁。
东南亚的高铁构想也符合中国的“一带一路”政策，中国很有可能对建设感兴趣。围绕新出现的大规模高铁项目，预计中日两国将再度展开竞争。不过阿空认为：“马来西亚好像比较认可中国”。
关于连接曼谷与泰国北部观光城市清迈的新干线引入计划，阿空显示出力争2022至2023年开通的意向。阿空表示“以曼谷为中心泰国的经济不断发展。希望通过高速铁路为众多地区带去成长的恩惠”。
报道称，面临的课题是庞大的建设费用。据日本方面调查，总工程费在5千亿泰铢左右。阿空表示“对泰国来说，5千亿泰铢负担太重了。泰国方面提议共同推进建设，运营公司等将接受日本的出资。建设费用和业务风险由日本和泰国分担，但并未提及设想的出资比例。
日本方面将在今年推进泰国新干线的设计作业，日本方面将如何回应泰国方面削减成本和出资的请求成为关注的焦点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost