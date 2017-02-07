中企大肆并购美国影业 外媒：美忧心中国占领好莱坞
俄媒称，因“中国加剧施压”而感到不安的美国电影人表示，中国正在“占领美国电影产业”“买下好莱坞”，并计划“将其宣传扩大到整个美国”。一些美国公民认为，美国更应该担心中国的宣传攻势，而非俄罗斯的。中国投资人的确正在收购好莱坞老牌电影公司股份，而环球国际影业公司更是打算拍摄一部反映美国黯淡前景的影片，片中的美国将完全被北京接管。
今日俄罗斯电视台网站2月5日报道，美国退役海军校官帕特里克说：“中国正在大举收购好莱坞，积极投资美国电影产业。他们试图利用我国电影作为宣传工具，通过我们的影片来影响美国人的意识。”
今年1月获悉，好莱坞老牌电影公司环球国际影业赢得了反乌托邦电影《小美国》的发行权。根据影片情节，不久的将来，美国将由一位商人总统领导。新领导人将致使美国破产，从而完全被中国接管。美国将迎来普遍失业和贫困的时代，绝望的美国人开始大规模移民中国。
一些美国人认为，影片可能是中国商人出资拍摄的，以便在美国“推动中国无所不能的思想”，使美国人确信“中国的统治地位”。
中国公司的确开始积极收购好莱坞电影公司股票和投资美国电影产业。例如，2016年，环球国际影业与中国大型影视制作公司完美环球娱乐缔结5亿美元交易。根据合同条款，中国资本将在5年内为约50部美国电影融资，成为环球国际影业最大的投资者。
此外，2016年，如今拥有全球最大院线的大连万达影业宣布与美国著名电影公司传奇影业合并。万达实际上是以35亿美元收购了传奇影业的大部分股份。
传奇影业曾推出《侏罗纪世界》《哥斯拉》等科幻大片，如今又担任了史诗巨制《长城》的制作方。观众在其中将看到强大的中国军队。该片云集了马特·达蒙、佩德罗·帕斯卡等好莱坞明星。
近日，美国派拉蒙影片公司与上海电影集团和华桦传媒签署合约，将在未来三年获得后者10亿美元投资。据美国媒体报道，这期间中国公司将为派拉蒙的每部影片提供约25%的资金。
2016年夏，万达旗下的美国连锁影院AMC以12亿美元收购了欧洲最大院线奥迪恩-国际联合影院集团。
上世纪90年代中期前，中国在电影行业一直奉行严格的保护主义政策：1949年到1994年，好莱坞电影从未登上过中国影院的屏幕。此后，中国文化部在与世界贸易组织的谈判中，决定以对美国来说空前苛刻的条件为美国电影放行。
从2001年起，中国同意每年引进20部外国影片，但2004年规定美国影片在其中最多只能占70%，且电影制作方的票房分账比例仅为25%。
此外，美国电影要想在中国放映，需符合严格的审查要求，避免对中国的任何批评。
到2012年，中国同意将引进份额扩大至每年34部。但根据政府决定，中美合拍片不在限制范围内。中国以此暗示美国传媒巨头，他们应允许中国投资者进入好莱坞市场，以获得对华出口电影的机会。
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