机器人成痴呆患者好帮手，能聊天气能紧急呼救
它能聊天气，协助你找到钥匙，帮你回忆一家人的度假时光。机器人“马里奥”只有一个任务：帮助痴呆患者。
这种机器人价值1.5万英镑（约合1.8万美元）。现在，它正在一些英国患者的家中接受测试。人们希望，它最终可以给痴呆患者的护理方式带来革命性变化。
开发“马里奥”的目的是帮助痴呆患者的心智保持活跃，避免孤独感。但批评家们怀疑，一个机器人是否足以取代真实的人类接触。
“马里奥”正在大曼彻斯特郡斯托克波特一些早期痴呆患者的家中接受测试。
负责该试点计划的官员安迪·布里登解释说，开发这种机器人的目的是在一个较深层次上同人类接触，而不仅仅是提供诸如时间、天气等信息。
他说：“我们希望造出一种回忆工具，它使用家人的结婚、度假照片。”
“马里奥”还装有一个传感器。它可以用这个传感器找到失踪的个人物品，如电视遥控器、钥匙和眼镜。它还能在需要的时候发出紧急呼救。
但它的主要目的是提供陪伴。痴呆患者中有超过三分之一的人承认感到孤独，而一项研究发现，感到孤独的老年人患上痴呆的可能性比其他老年人高64%。
“马里奥”还能通过它胸前的一个触屏计算机提供电影、电视节目和音乐，但这是为了让它参与谈话。
布里登说：“人们希望谈论天气如何。这在英国很重要。他们也想问问时间。”（英国《星期日邮报》网站）
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