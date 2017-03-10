网络战在隐秘中展开！美国曾网络攻击朝鲜核项目但失败
美国《大西洋月刊》网站3月6日刊发卡韦赫·沃德尔的文章《网络战的信息鸿沟》称，早在2006年，美国政府的黑客们就开始开发旨在摧毁伊朗核计划的恶意软件，并于次年在伊朗植入了该病毒的早期版本。但直到2010年，才出现了关于这次网络攻击（名为“震网”的电脑病毒）的公开报道。
美国在研究“震网”病毒的同时，还尝试对朝鲜核项目进行类似的攻击。但这次努力以失败告终：美国的电脑病毒根本没有接触到控制该国离心机的电脑。多年以后，直到2015年，这次行动才被公开。在刚刚过去的周末，《纽约时报》报道了去年针对朝鲜导弹试验的一系列网络攻击。
从这些重要报道的时间可以看出，国对国的网络攻击向公众披露的时间，往往远远滞后于这些行动发生的时间。
一方面，平民或记者往往看不到军事网络攻击的效果。与常规攻击不同的是，网络攻击可以远程秘密发动，并仅仅破坏非常有限的目标。
在进行网络攻击的时候，至少一方，即攻击者，可以马上知道。有时候，攻击目标很快就能知道发生了什么；但很多时候，由于网络战的迷惑性和隐蔽性，受害者可能几个月、甚至几年都一无所知。
在知道遭遇网络攻击之后，政府必须决定是否将它公开。有时候，不公开黑客攻击事件对攻击者和被攻击者都是最有利的。如果受害国承认对方对自己发动了成功的袭击，那么，自己的声誉将遭受损失；如果事情公开了，政府还可能承受必须反击的压力。同时，不让其他敌人知道自己的网络攻击能力，可能对攻击者也有利。
《纽约时报》在准备关于去年对朝网络攻击的报道时，曾联系国家情报总监办公室，并同意在报道中不提某些细节，为的是“不让朝鲜知道如何打败（这些攻击）”。战略与国际问题研究中心安全政策专家詹姆斯·刘易斯说，《纽约时报》的一名记者数月前曾联系过他，他给记者的建议是，在发表前先与国家情报总监核实。
刘易斯在一封邮件中说：“最好还是不要报道（除非朝鲜人终于觉醒了，并且公开这些攻击不会造成任何伤害）。”卡内基国际和平基金会核政策专家詹姆斯·阿克顿说，现在，这些网络攻击被公开了，这可能促使俄罗斯和中国采取危险的新动作，保护他们的核武库不受美国的攻击。
不过，有些时候，公开揭露攻击者，更符合受黑客攻击的一方的利益。
2014年，当索尼影视娱乐公司高管的敏感邮件和文件被泄露后，美国联邦调查局说，朝鲜是幕后黑手。对美国人事管理局的攻击也发生在这一年，这起攻击事件被公开后，尽管政府从未发表正式声明，但国会的一些高级成员一直批评中国发动了这次攻击。
然而，唐纳德·特朗普政府可能不像奥巴马政府那么愿意指认网络攻击的发动者。特朗普反对调查俄罗斯黑客干涉选举，和他多次公开质疑查明黑客身份的可能性，说明他不会为追查网络攻击的源头提供额外的费用——或者不会公开表达在这方面的决心。
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