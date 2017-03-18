抢新加坡生意，马云去吉隆坡兴建阿里巴巴区域配送中心

吉隆坡讯，中国电子商务巨擎阿里巴巴集团计划在马来西亚设立区域配送中心，以满足东南亚日增的电子商务，路透社引述两个消息来源报道说。
这个配送中心位于占地2.47万亩、由马来西亚机场控股兴建的吉隆坡航空园区，这个园区预料会吸引15.8亿美元的内外投资。
阿里巴巴执行主席马云和马来西亚首相纳吉预计在下星期一起在吉隆坡的一项活动中，宣布这项消息，消息人士说。
这个配送中心预料将在马来西亚国营企业的协助下设立，但目前不清楚阿里巴巴将在这个项目上投资多少资金。
消息来源说，吉隆坡机场现有的设施能够满足阿里集团开展起配送服务，但要是阿里决定未来要扩展，航空园还有空间让阿里兴建更多的设施。
路透社说，阿里巴巴和马来西亚首相公署尚未置评。
去年11月，纳吉在访华期间委任马云担任政府数字经济的顾问。
马来西亚媒体报道说，拥有淘宝网的阿里巴巴将协助马来西亚发展电子商务，并推行网上支付。
消息来源说：“很多人认为马来西亚是新加坡旁的新兴中心，马来西亚可能没有能力吸纳所有新加坡的业务，但在物流方面，马来西亚是个很好的选项。”
这促使阿里巴巴对马来西亚展开的首批投资。阿里去年投资10亿美元获得新加坡为基地的电子商务平台Lazada，这是东南亚最大的网上商店平台。阿里也增加了在新加坡邮政中的股份，从10.2%至14.4%，并买下了泰国网上支付服务公司Ascend Money的20%的股权。
马来西亚和北京最近几个月关系大大改善，同时中国的巨额投资进入了马来西亚。
2015年12月，中国同意以23亿美元买下陷入麻烦的“一个大马”的国有基金的资产。
纳吉去年访华后，从北京带回价值344亿美元的合约，其中包括购买四艘中国海军战舰，以及在马来西亚合作兴建铁路项目。
消息来源透露，这个配送中心将是马来下雨数码自由贸易区的一部分，这个贸易区预计将在下周马云到访时正式成立。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost