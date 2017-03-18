“新朝鲜战争”若开打 会鹿死谁手？

美媒称，在军事动荡中，美国国务卿雷克斯·蒂勒森本周开始了在亚洲的一系列会谈。朝鲜导弹“打向”日本、美国反导系统抵达韩国，所有这些都使东北亚紧张局势处于危险关头。一旦失控，谁会占据上风？
美国有线电视新闻网网站3月16日刊登记者布拉德·伦登的《危险关头的东北亚：谁的地位最强？》一文，对东北亚战争中的各股势力的优势和弱点作了如下盘点：
中国：人数多，经验少
优势：导弹
弱点：缺少盟友、没有前沿基地
中国有将近300万人的军队，单纯从人力角度看，是全世界最大规模的作战部队。不过，分析人士说，中国部队缺乏作战经验。自从1979年与越南爆发战争以来，中国没有打过一场仗；而作为中国最有可能对阵的敌人，美军在过去的38年里卷入过多次冲突。柏林自由大学的安全分析专家科里·华莱士认为，美国及其盟友在作战经验和后勤运作方面具有明显优势。中国的其他劣势包括相对孤立，而且在本地区缺少盟友和基地网络。
专家说，中国的主要优势是大规模导弹项目，其中包括能打到美国在日本及关岛的空军基地的导弹。如果能摧毁美国的空军基地，美国在技术上占优的F-35和F-22隐形战机以及B-1和B-52重型轰炸机将不再是理想选择。
美国：技术新月地带
优势：技术（F-35与F-22）、部队规模
弱点：坦克、侦察机难敌远程导弹
在西太平洋的任何冲突中，美军都拥有基地网络，并且可以在那里部署技术优于所有潜在对手的战斗机器。美国及其盟友的这些基地从日本北部的三泽空军基地延伸到美军定期使用的新加坡基地。美国在这些基地部署了最新和最尖端的武器：在日本的F-35隐形战机、“先进鹰眼”预警机和“宙斯盾”军舰，在新加坡的配备无人直升机的濒海战斗舰，在澳大利亚的F-22隐形战斗机。
尽管如此，美国确实也有自己的弱点。分析人士说，最严重的弱点之一可能就是它对空中加油、情报和侦察机的依赖。
从诸如中国新型歼-20隐形战机等飞机上发射的远程空对空导弹可以歼灭KC-135坦克和E-3A空中预警机。
朝鲜：让所有人捉摸不透
优势：摸不透的领导人、核导弹
弱点：没有盟友、资源紧缺
平壤为何如此强大？有两个因素：朝鲜拥有核能力，任何对手都无法确定其是否会动用这种能力。
平壤说，该国去年成功进行了核弹头爆炸试验。今年试射的导弹落在距离日本海岸仅200海里的地方。这使得华盛顿、东京和首尔的领导人都在猜测朝鲜接下来会采取什么动作，而且在小心防范其先发制人的打击。军事专家分析说，这样一来，确实没有人敢贸然对朝鲜动武。
这个国家还有另一项关键优势：韩国首都首尔距离韩-朝边境仅35英里（1英里约合1.6公里），所以有2500万人处在朝鲜火炮和火箭弹以及120万人军队的攻击范围内，而这样一支军队仅比美军少10万人。
平壤的主要弱点是，该国资源匮乏，无法与美国、韩国乃至日本的军队持续作战。
韩国：可以集中精力
优势：美国的支持、军队只需集中关注朝鲜
弱点：难以与日本合作、首尔距离朝鲜仅35英里
自从1953年签订《朝鲜停战协定》以来，首尔一直面对着一个充满敌意的朝鲜。但这其实是个关键优势，因为首尔可以因此打造一支强大军队，而这支军队只集中关注一件事：不攻击任何人，只保护自己。国际战略研究所指出，首尔已经或者将会获取先进武器，其中包括供F-15使用的巡航导弹、一批F-35、新潜艇和更多的“世宗大王”级驱逐舰。
不过，华莱士认为，一旦爆发冲突，另一个同盟可能会成为韩国的软肋。他说，韩国“在一系列军事和情报问题上与日本不太合拍”。由于首尔与东京无法围绕数据加密系统达成一致，韩国的“宙斯盾”军舰无法与日本方面及时共享导弹拦截信息。
日本：无法回击
优势：反潜战、反潜潜艇
弱点：与韩国的协作较差、攻击性打击能力
韩国只需专注于一个对手，日本则需要集中关注两个对手：朝鲜和中国。
就中国而言，华莱士认为，日本的反潜战能力是个关键。华莱士说：“尽管中国的潜艇数量更多，但从技术和作战层面看，水下侦察和反应是日本的优势，而这却是中国的弱点。”这种优势在很大程度上来自日本的“苍龙”级潜艇。
东京有多艘“苍龙”级潜艇。分析人士介绍说，这些潜艇隐身功能强大，能在靠近海床的地方作战，所以比中国的潜艇有优势。
日本的严重弱点在于投射攻击性火力的能力。夏威夷太平洋大学教授卡尔·舒斯特说：“他们可以轰炸所有出现在日本本岛的敌人……但无法打击中国或朝鲜的空军基地或者导弹发射场。”他指出，日本战机没有配备压制敌方对空防御的武器。他说：“他们可以防卫，但不能回击。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost