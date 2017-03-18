中国限制外汇流出 马来西亚“新加坡旁”到越泰日卖房

参考消息网3月18日报道 外媒称，碧桂园森林城市走向全球，将在更多的国家和地区设立展厅，向全球推广这座国际产能合作新城。
据马来西亚《新海峡时报》3月11日报道，就销售额而言，碧桂园集团是中国第三大房地产开发商。它计划在更多的国家设立展厅推销森林城市项目。
据路透社报道，该集团10日在声明中说，将在中东地区、越南、泰国和日本设立展厅。报道认为，这份声明回应了有关碧桂园已关闭森林城市项目在中国设立的部分展厅这一报道。
碧桂园集团向参考消息网-出海记记者介绍了国内展厅的情况，如北京、上海、深圳、广州等地20个碧桂园国际展销中心（IEC展厅）经过内部升级改造后，3月14日已经以全新面貌正式开放。展厅从原来海外项目展销的单一功能，升级成为碧桂园面向海内外品牌展示的重要平台。接下来，森林城市也将进入以产业招商为主的阶段，将携手更多“中国智造”共同打造国际产能合作新城。
作为一座产城融合的城市，森林城市的建筑、交通、旅游、教育、健康等产业东风渐起。相关人士表示，仅在2016年就已经为马来西亚柔佛州带来约10万旅游人次。在已开业一家五星级标准酒店的基础上，森林城市将再兴建一家五星级标准酒店和3个国际标准高尔夫球场。而此前签约的台湾美兆健康管理机构将在年内开业，美国嘉德圣玛丽学校计划明年8月开学。
2016年12月6日，森林城市与总市值超过6万亿元的36家中外龙头企业集体签约，包括华为、美的、德意志银行亚太区总行等9家财富世界500强企业或其下属企业。
碧桂园相关人士表示，森林城市已经带动100家中国企业抱团出海，深化中马双方基于“一带一路”共商共建共享的产能产业合作。
在另一份声明中，碧桂园马来西亚分公司碧桂园太平景私人有限公司说，它正在向东南亚、日本、韩国、印度、中东、欧洲和美国的投资者推销森林城市。碧桂园方面向参考消息网-出海记记者证实了该消息。并表示，森林城市一直是一个面向全球的项目，欢迎全球的投资者关注、了解项目，碧桂园将根据相关国家的法律法规和政策方针提供相关服务，确保相关工作进展顺利。
森林城市坐落于四座人工岛上，可容纳约70万人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost