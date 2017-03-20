巴西“毒肉”肆虐全球，新加坡逃过一劫

（综合讯）巴西驻新加坡大使Flávio Soares Damico向新加坡大派“定心丸”，巴西“毒肉”问题只是巴西国内的局部问题，不会影响对新加坡的出口。
他指出，巴西是全球肉类出口大国，约有成千上万的生产单位，只有三家是被关闭了，这些“毒肉”并没有出口到新加坡。
据BBC的报道，巴西总统米歇尔‧特梅尔（Michel Temer）宴请多名外国使节到排房吃烤肉，强调涉事公司只是“少数”，不代表巴西肉类不安全。
巴西当局近期展开大规模针对肉类企业的反贪行动，怀疑多间公司贿赂卫生部人员及政客，去获取食品安全证明，又发现部分公司涉非法使用化学物质，出售食品含致癌物。
另外，中国及欧盟均要求巴西提供有关肉类出口的资料，去检视是否存在风险，美国相关部门亦表示会密切留意事态发展，目前未有国家暂停从巴西入口肉类。
巴西是全球最大红肉出口国，中国大陆和香港是巴西肉类入口的主要市场，根据中国商务部，巴西近年是中国禽肉﹑牛肉进口第一大来源地。
米歇尔‧特梅尔星期日（3月19日）与来自中国﹑美国和欧洲等十多名外交官会晤，并邀请他们到巴西利亚一所扒房吃烤肉，强调政府有信心确保巴西肉类的质素。
巴西政府忧虑外国暂停从巴西入口肉类制品，巴西肉类出口至全球逾150个国家，出口金额达120亿美元。
巴西警方经过两年调查，于周五（3月17日）采取大规模搜查行动，派遣一千人去调查194处地点。
当局称一些企业人员涉嫌贿赂卫生部派来的检测人员及政客，以获取政府发全的产品认证。检察官指部分贿款是落入米歇尔‧特梅尔领导的执政联盟手上。
巴西警方又指控超过30间公司有不卫生措施， 部分企业在食品中加入酸液及其他化学物，部分食品含致癌物。部分公司目前已被停业。调查人员称部分问题肉已出口至欧洲。
牵涉今次事件的包括全球最大的牛肉出口商JBS及全球最大的禽肉制造商BRF。
两间公司展开连串宣传行动，包括登报声明，澄清自己公司一直遵守相关质量规定，没有出售劣质肉。业界预期巴西肉类价格短期内会受事件影响而下跌。
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