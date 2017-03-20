轮奸台湾女大学生 四名新加坡男子今上庭，样貌曝光

4名新加坡男子来台观光，离境前一天找来2名台湾女大学生同欢，酒酣耳热竟3人轮奸1人，被害台女孩以英文告诉其中1人“我让你们性侵，但别伤害我朋友”，检方以乘机性交罪起诉4男，今天早上士林地检署提讯，法官预计下午召开移审庭。
20多岁男子刘伟城曾是台湾地区大学的交换学生，去年12月10日在夜店认识台湾女大生A，双方互留联络方式，隔天以「介绍新朋友」为由，约A到租屋处聊天。A女本来不愿意出来，刘还主动说多找一些女同学，A于是找了朋友B一起同乐，11日凌晨，6人玩骰子，约定输了要喝啤酒，经过3小时，2女都烂醉如泥。
刘与另外2人王琨骏、陈俊颖轮流性侵A女，林炜轩则将B女带到2楼房间内性侵，直到凌晨4点，B女发现朋友一丝不挂躺在床上，双方发生口角，A女到医院验伤并且提出告诉。
检方认为，4人狂欢后天亮就要返回新加坡，涉犯重罪、在本国没有固定住所，有逃亡之虞，向法院声押获准，另外林嫌则1万5000元交保。羁押期间，新加坡驻台机构不时有打电话、行文讯问3人在看守所情形，并代为与家人联络。
今天早上10点多，3人乘士林地检署囚车，下车时3人低头与其他被告铐在一起，不发一语进入候审室，法官预计下午开庭，决定是否延押。
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