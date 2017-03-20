G20财长会公报未提反对保护主义

外媒称，18日在德国闭幕的二十国集团（G20）财长和央行行长会议没能明确提出“反对保护主义”。由于倡导“美国优先”的特朗普政府的搅局，就联合声明文本进行协调直到最后一刻也未能实现。一直以来提倡反对保护主义的G20未能实现团结，加剧了支撑世界经济的自由贸易将出现倒退的担忧。
联合声明令人沮丧
据日本《读卖新闻》3月19日报道，主席国德国财长朔伊布勒在会议闭幕后的记者会上就放弃在联合声明中写入反对保护主义的内容表示“贸易问题并非财长们的职权范畴”，并进一步解释说“虽然面临困难但也不能对今后的讨论持悲观态度”。
但是法国财长萨潘发表的谈话代表了大部分与会国家的沮丧情绪。他说：“今天的讨论未能得出令人满意的结论，我对此深感遗憾。”
对于在2008年9月雷曼冲击后影响力不断上升的G20来说，反对保护主义是其重要共识。当时为了保护本国经济，保护主义在以新兴国家为主的区域内蔓延，在这样的背景下，2008年11月举行的G20首脑峰会发表了拒绝保护主义的联合声明。
是什么导致此次联合声明没能加入反对保护主义的内容呢？原因在于起主导作用的美国摆出了与以往的G20共识拉开距离的姿态。据国际金融业人士透露，主席国德国在3月上旬完成的联合声明草案中就已经删去了“抗衡保护主义”的内容。
但在此次会议上，美国的主张并非得到各国的认可。大部分与会国家都相继发出重视自由贸易的呼声，麻生财务相也在18日闭幕后的记者会上表示：“我们应当认识到，历史上正是自由贸易为各国经济的繁荣作出了贡献。”
在将于7月举行的G20首脑峰会上，各方能否遏制美国的主张将是关注的焦点。
美称坚持自由贸易
另据路透社德国巴登-巴登3月18日报道，美国财长史蒂文·姆努钦18日在G20财长会议后表示，美国仍致力于自由贸易，但希望重新审视一些贸易协定并纠正过度的贸易条款。
来自世界最大的20个经济体的财长和央行行长打破十年来支持自由贸易的传统，在会后公报中仅象征性地提及贸易。对于竭力维持G20以往承诺的东道主德国而言，这显然是一次失败。
姆努钦说：“我们相信自由贸易，我们是世界最大的市场之一，也是世界最大的贸易伙伴之一。贸易给我们带来了好处，也给别人带来了好处。尽管如此，我们仍希望重新审视某些协议。”
他说，需要重新审视北美自由贸易协定，世界贸易组织的一些条款需要被更好地执行，以往的一些协议可能需要重新进行谈判。
虽然美国政府也在重新评估金融监管，但姆努钦承诺将支持陷入停滞的《巴塞尔协议Ⅲ》谈判，该协议是实施全球金融监管的重大举措。
路透社称，在为期两天的会议未能达成妥协后，G20财长屈服于越来越倾向于保护主义的美国，放弃了对维护全球贸易自由和开放的承诺。
在美国新政府与国际社会迄今最大的冲突中，G20财长还在联合声明中删除了有关在财政上支持应对气候变化的承诺。在美国总统唐纳德·特朗普将全球变暖称为“骗局”后，这个结果并不出人意料。
此外，法新社德国巴登-巴登3月18日报道，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德18日试图淡化外界对美国削弱自由贸易和气候变化承诺的担忧。她说，美国新政府需要时间去“适应和学习”。
在G20财长会议闭幕后，拉加德对法新社记者说：“新成员加入G20会议，都有一个学习和适应的过程。”
拉加德说：“美国新政府将会适应环境，目前，它显然小心翼翼，不希望过于投入任何事情。”
重申反竞争性贬值
另据埃菲社德国巴登-巴登3月18日报道，在德国巴登-巴登举行的G20财长和央行行长会议18日落下帷幕。会议承诺致力于“提升贸易对经济增长的贡献”，并重申将“避免竞争性贬值，不以竞争性目的操纵汇率”。
与以往的G20会议不同，此次会议并未对保护主义政策进行谴责。G20成员对外贸易额和经济总量分别超过全球的80%和85%。
美国财政部长史蒂文·姆努钦表示：“以往那些G20会议声明的内容现在已经不那么重要了。”姆努钦呼吁不要纠结于此次会议联合声明的措辞，但他后来承认，声明的文本还是有必要体现出此次会议的讨论成果。
尽管如此，姆努钦称此次财长和央行行长会议“取得了令人难以置信的成果”，与会各方展现出彼此间的信任。他还说：“美国相信贸易，相信自由、公平、平衡的贸易……我们希望实现双赢的局面，既对我们有利，也对其他人有利。”
德国财政部长朔伊布勒则表示，此次会议上的世界贸易问题磋商进行得非常困难，在某种程度上已经陷于冻结状态。但他认为，此次会议也为未来的对话打开了一扇门。
作为此次会议的东道主，朔伊布勒解释说：“我们就最终的声明文本达成了共识，虽然没能取得很大的进展，但体现了我们关于促进公平贸易、不以竞争性目的操纵汇率的承诺。”
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