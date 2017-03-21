中方“反制”令韩难招架：乐天在华零售部门面临崩溃

核心提示：业内消息人士说，韩国乐天集团的中国零售部门正徘徊在崩溃边缘，旷日持久的暂停营业让该企业的损失滚雪球般增长。
外媒称，韩国产业通商资源部长官周亨焕20日表示，本月17日已向世贸组织（WTO）服务贸易理事会提出，中国在旅游等领域针对“萨德”入韩实施的反制措施或有违WTO相关协定，“呼吁中方履行义务”。
据韩联社3月20日报道，周亨焕说，韩方质疑的是中方可能有违WTO的基本原则，即“最惠国待遇”和“国民待遇”原则。
产业部相关人士证实，韩国政府在WTO就中国有违“最惠国待遇”和“国民待遇”原则提出质疑，不过该举措并不意味向WTO起诉中国。若要向WTO提起诉讼，需要提出具体证据，但现在取证不易。
据韩联社3月20日报道，业内消息人士说，韩国乐天集团的中国零售部门正徘徊在崩溃边缘，旷日持久的暂停营业让该企业的损失滚雪球般增长。
乐天集团说，截至19日，已有67家在中国经营的乐天玛特门店暂停营业，还有约20家门店自愿决定关店，这些占了乐天玛特在华门店总数的近90%。
业内观察人士担心乐天或许要考虑撤出，因为关店的损失超出其承受范围。乐天集团的一位发言人对此进行了驳斥，称“我公司不打算撤出中国，零售部门将和我公司其他在华下属企业一样继续经营”。
据美联社3月20日报道，由于中国抗议韩国部署美国“萨德”系统，韩国与其重要的贸易伙伴之间一度友好愉快的关系已经恶化。
乐天集团同意出让它在韩国东南部的一个高尔夫球场以部署“萨德”后，遭到了中方的强烈抵制；乐天与美国糖果巨头好时合资经营的上海一家食品厂本月停产，好时给出的原因是常规检查维修，但韩方认为与这场争端有关；自去年以来，由于签证延误，部分韩国明星取消了中国之行。
报道称，23日，中国国家男子足球队将与韩国国家队在长沙进行比赛。据报道，韩国队包机前往长沙的要求遭到拒绝，这可能不利于韩国队。中国队在小组垫底，如果输给韩国队，可能惹恼当地球迷，加剧紧张气氛。
韩方认为，中国最近退回某些韩国化妆品也是受“萨德”影响。
此外，中国旅行社从3月15日起不再销售韩国游产品。中国人必须单独获得签证。意大利歌诗达邮轮公司和皇家加勒比海游轮公司都不再让从中国出发的船在韩国港口停靠，遭受打击最严重的可能是济州岛。
另据俄罗斯东方新观察网站3月18日报道，中国已对韩国部署“萨德”反导系统首批发射装置采取反制措施。
对于压力会持续多久，专家提出了疑问。美国《纽约时报》称，韩国是中国重要的贸易伙伴，后者未必会采取极端措施——在经济增速放缓的背景下，北京不愿破坏现有的合作。
有分析称，尽管停售韩国游产品并不会严重影响韩国经济的整体发展，但韩国旅游公司的收入将减少96亿美元左右。此外，紧张局势升级还会对韩国汽车和电子产品制造商带来不利影响。
报道称，这还远不是结局。韩国国际贸易协会3月7日至10日对597家公司进行的调查结果显示，89%在中国市场有业务的旅游、文化和消费品企业，已经受到或预计在未来3个月内即将遭遇限制措施。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost