白萝卜蜂蜜水治小儿哮喘（小偏方）

春季气候多变，空气中过敏原的含量明显增加，是小儿哮喘的高发季节。小儿哮喘常反复发作，迁延难愈，治疗比较困难，故可在药物治疗的同时根据情况服用一些食疗方，作为辅助疗法，或可收到一定效果。
这里给大家推荐一个方子——白萝卜蜂蜜水，具体方法是：白萝卜、蜂蜜各100克，白萝卜切成薄片，加水适量炖煮至烂熟，晾凉后加入蜂蜜调匀，连汤带萝卜食用，每日1次，连服15~20天为一个疗程。也可将洗净的白萝卜榨汁，煮沸晾凉后调入蜂蜜饮用；或加入适量雪梨汁，能够辅助治疗痰热犯肺所致的小儿哮喘，此类患儿常有呼吸喘促、喉间痰鸣、痰黏难咯、口苦咽干、大便秘结、舌红苔黄、脉滑数等症状。因白萝卜与蜂蜜均有通便作用，本身已有腹泻或便溏者不宜服用。
若患儿体虚久喘，可试另一个方子：核桃肉、蜂蜜各1000克，将核桃肉捣烂，加入蜂蜜和匀，用瓶装好，每次吃一勺，每日两次，温开水送下。
中医认为，白萝卜味辛甘，性凉，入肺、胃经，具有消食化滞、行气祛痰的作用，《本草纲目》称之为“蔬中最有利者”；蜂蜜味甘，入脾、胃经，具有养阴清热、润肺止咳之功，二者均为药食同源的食疗佳品，有清热化痰、润肺平喘的作用，临床上常用于治疗肺燥咳喘、肠燥便秘等。若有条件，蜂蜜可选用枇杷蜜，即蜜蜂采集的枇杷花蜜，有清肺化痰、止咳平喘的功效。
提醒大家，1岁之前的幼儿最好不要喝蜂蜜，1~6岁的患儿每日可喂半勺蜂蜜，最好在饭前1~1.5小时或饭后2~3小时食用，以免影响孩子的正常饮食。睡眠不佳的宝宝可在每晚睡前食用，以改善睡眠。此外，蜂蜜不宜与生葱、莴苣等同食，以免引起腹泻。
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