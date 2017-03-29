你每天喝酸奶，喝对了吗？

一说酸奶，你可能会想到要不要舔盖，但是酸奶，还有些更“重要”的事儿
酸奶能抗癌？Yes！
中国工程院院士魏复盛曾介绍，乳酸益生菌可阻止镉吸收，食用酸奶在一定程度上可以抗癌。镉是一种环境污染物，进入人体后，可置换骨中钙，从而使人全身疼痛、骨质疏松。一般情况下，过度摄入镉可导致人发生镉中毒。世卫组织、国际癌症研究机构(IARC)都将镉归类为人类致癌物。乳酸益生菌可阻止镉吸收，所以食用酸奶在一定程度上可以起到抗癌的功效。
酸奶能加热再喝？Yes！
刚从冰箱里拿出来的酸奶挺凉的，能加热再喝吗？有人说不能，因为温度高了，有益菌都死了。
喝完酸奶要漱口？Yes！
酸奶往往比较黏稠，易附着在牙齿表面，如果喝完不注意清洁口腔，易形成菌斑、龋齿。此外，尽量用吸管喝酸奶，可以减少与牙齿接触。其实，最简单的方法是将酸奶放至室温后再喝。另外，也可以适当加热。将酸奶用微波炉中档火力加热25秒左右。这时，酸奶的温度约为25℃，其中的乳酸菌依然保持原有数量和活力。
饭后喝酸奶减肥？No！
很多人喜欢在餐后立马喝酸奶来分解当餐的油腻，甚至还有很多人认为饭后喝酸奶多多益善，能减肥，其实这是误解。
一般来说，100克酸奶含有72千卡能量，即便是脱脂酸奶能量也不低。饭后喝酸奶，等于额外摄入这些能量，天天如此，体重可能大增。
菌群越多越好？No！
益生菌的种类和数量往往是商家宣传的噱头。
酸奶中真正对我们的肠道有益的菌种主要有两种，保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌。如果摄取菌群过多，可能不利于肠道中的菌群平衡，影响正常消化功能。
酸奶出水是变质？No！
没过期的酸奶在冰箱里存放后，有时会出现淡黄色的水，这是正常现象。这些水是乳清里面含有的部分蛋白质。只要酸奶没有过期，就可放心食用。
脱脂酸奶热量低？No！
不少人选择用脱脂酸奶代替全脂酸奶，认为更有利于减肥，其实是误解。
事实上，脱脂酸奶奶香味不足。为了弥补口感上的劣势，脱脂酸奶里通常会加更多的糖和香精，最后的热量值和全脂不加糖的酸奶差不多。
推荐低脂无糖酸奶，其热量最低，但也要适量吃。因为，什么东西吃多了，热量都会上去的。
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