台北市长访马一事遭中国施压? 马来西亚部长：尊重“一中原则”

早前台湾台北市长柯文哲访马来西亚并低调与马华公会领袖见面，让外界一度认为是受到中国施压所致，但马华公会总秘书黄家泉否认施压的说法。
黄家泉声称，马来西亚是承认“一中政策”，所以在这项原则下必须妥善处理，以避免出现“两个中国”的混淆。
“中国并没有给我们压力，通常我们都是依据外交部的指示，如果外交部没有给我们安排，一般上我们也没有官方的代表来跟他们（访马者）会面，可能个别私下有会面，如马华副总会长周美芬有跟他（柯文哲）见面等。”
他今日在接待中国陕西省长胡和平代表团后召开新闻发布会表示，早前台北市长柯文哲访马并低调与马华领袖见面，让外界一度认为是受到中国施压所致，但黄家泉否认施压的说法。
“我们并不是说中国压力不压力，因为我们要尊重一中政策，如果说我们很高调地去会面，就会使到中国认为我们对一中政策的含糊，所以我们也不要有这样的误点。”
他表示，马来西亚尤其马华和台湾来的企业家也很密切，台商的宴会马华领袖也会出席，并不是对台湾存有一种仇视的态度，而是要在一中政策的原则下，必须懂得处理，以使到它妥当，不要产生两个中国的混淆。
“我们是承认一个中国的政策，所以中华人民共和国就是和我们有邦交的国家，可是台湾则是我国一个很重要的贸易伙伴，所以我们跟台湾的关系也还是很密切，尤其是台资在我国的投资，数目也大，同时我们也有很多学生到台湾去留学。”
黄家泉指出，根据台北驻马经济办事处的的代表告诉他，现在有1万6000名马来西亚学生在台湾留学，所以这种关系也不能够忽略的。
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