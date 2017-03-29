中国应抵制全球领导权诱惑

世界报业辛迪加网站3月27日刊发美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员斯蒂芬·罗奇的文章《一个极具复原能力的中国的诱惑》称，许多中国人正在考虑现在是不是获得全球控制权的一个机会，实际上中国也正在再平衡的道路上迅速前进，但中国应该拒绝全球力量投射的诱惑，集中精力实施其国内战略。
罗奇称，关于中国经济的又一次增长恐慌来了又走了。当然，这与长期以来预测中国经济将硬着陆的西方传统智慧相悖。西方观点再次误解了中国环境。中国是一个将稳定放在首位的极具复原能力的弹性体系。
中国总理最近在中国发展高层论坛的座谈会上说，中国经济不会硬着陆。而2017年头两个月的官方数据与这个表态相一致：零售、工业产出、电力消费、钢产量、固定投资、服务领域活动等各方面的数据都非常强劲。与此同时，2月份外汇储备在8个月来首次出现反弹，表明资金外流有所缓和。
中国经济的短期表现比大多数人预计的要好得多。随着美国日益看向国内，中国决策者似乎认为这是全球领导权更迭的一个机会。
罗奇称，由于中国在多边贸易体系（区域全面经济伙伴关系协定）、泛区域投资（“一带一路”倡议），以及一个新的国际机构（中国主导的亚洲基础设施投资银行和金砖国家开发银行）中处于领导地位，不断有人问，是否会出现一个以中国为中心的全球化过程。似乎中国一直在准备填补由于特朗普的“美国优先”政策所带来的空缺。
罗奇称，中国人喜欢学习历史。他们知道，全球领导权和经济实力的变化是渐进的，而不是突然发生的。不过，罗奇觉得中国人看待目前局势的观点完全不同：他们认为，特朗普——一个伟大的搅局者，已经改变长期以来以美国为中心的全球化进程的游戏规则。许多中国人正在考虑这是不是获得全球控制权的一个机会。
任何事情都是可能的，特别是在当今这个不确定性是唯一确定的世界。正如耶鲁大学历史学家保罗·肯尼迪长期以来所说的，全球领导权始自国内力量，但中国距离被其领导人称为“新常态”的理想之地，仍有大量的结构调整和再平衡工作要做。
罗奇称，结果比宏伟的宣言更重要。自2007年以来，中国的经济结构实际上已经发生巨大转变。所谓的第二产业（制造业和建筑业）在国内生产总值中所占比重已经从2007年的47%下降到2016年的40%，第三产业（服务业）所占比重已经从43%上升至近52%。如此规模的结构转变是非常了不起的。那些否定改革者所忽略的一点是，中国实际上正在再平衡的道路上迅速前进。
所有这一切又让我们回到了今年的中国发展高层论坛上所提出的问题上。中国短期的超强复原能力和一个看向国内的美国，二者的结合似乎为中国提供了一个巨大的机会。但中国应该拒绝全球力量投射的诱惑，集中精力实施其国内战略。
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