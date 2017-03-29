日本放行“台湾国护照”，入境台女炫耀“5次进出未被刁难”！

此事曝光后，引发热议，消息迅速传到对岸。
3月28日上午，这名自称是当事人的台湾女子在PTT上发布了题为“妈我上新闻了”的文章。文中，她表示被拍到的就是她本人，并上传了贴有“台湾国”贴纸的护照照片及居留证明为证。
表明身份后，她表示要“再来说句让玻璃心更碎的”，因为她拿的“不是3个月观光免签而是一年期的长期留学签”。
台湾女子还炫耀称，“这本贴纸的护照我已经拿了快两年了， 2年来曾5次进出日本，从未被海关人员刁难。”“第一次前往日本留学就被如此关注我会害羞。”
该女子在自己的“中华民国护照”封面贴上了“台湾国”字样，并覆盖了原本的“中华民国”。而这种行为在台湾只有少数“台独”分子才会篡改“护照”封面内容。
针对此次热议的“台湾国护照”贴纸风波，国台办今日举行例行记者会，发言人马晓光作出回应称，外交部已经就日方近期在涉台问题上的一系列错误做法，向日方进行了严正交涉。出现这种荒诞不经的事情，说明“台独”洗脑对个别台湾青年遗毒之深。但是我想，无论他走遍世界各国，恐怕也没有一个叫做“台湾国”的地方。
马晓光指出，大陆已经成为世界第二大经济体，台湾年轻人愿意到大陆来发展，一点也不奇怪。这说明，只有海峡两岸同胞才是真正的命运共同体。
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