全球售近5亿“傻瓜机” 促手机市场“反智能化”
西媒称，尽管听上去像是谎言，但操作简单、持久耐用和安全性较高使得无法连接上互联网的功能机仍有一批受众。美国国际数据公司的数据可以证明这一点：2016年全球共售出近5亿部这样的“傻瓜机”。在西班牙，这类功能机的年销量超过百万台。
据西班牙《阿贝赛报》网站2月26日报道，尽管去年全球智能手机销量达14.95亿台，但诺基亚公司计划推出经典的诺基亚3310的复刻版并不是头脑发热。据美国科技媒体披露，诺基亚在将品牌授权给HMD环球公司后即将推出的复刻版诺基亚3310的售价在59欧元左右（约合62美元）。
如今很多人愿意选择一款不能上网的功能机作为自己的备用手机，以此“与世隔绝”。创建于2008年的瑞士科技公司Punkt为此推出了复古手机MP01，手机上没有摄像头，也不能登录任何社交网站，只能打电话和发短信。该公司希望在一个充斥着智能手机的世界推出一些极简产品。MP01的售价为295美元。
此外，功能机在一些国家的市场上仍占据着不小的比重，如印度的手机市场中功能机的份额超过50%，非洲、中国和拉美等国家和地区对功能机的需求也很大。
HMD环球公司还宣布今年将发布诺基亚150和诺基亚150双卡功能机，采用2.4英寸屏幕，支持FM收音机、MP3播放器和蓝牙功能，通话时间22小时、待机长达31天，售价在26美元左右。
功能机还是儿童和老人不错的选择。从安全性来说，也是领导人和重要人物的不二选择。
尽管诺基亚看上去准备在“反智能手机”世界重新书写历史，但该市场已经存在一些颇受好评的功能机，如只有信用卡大小的Card Phone和续航能力达到20天的Light Phone等
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