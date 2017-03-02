被指致印度水资源紧张 百事、可口可乐遭抵制
据英国《卫报》3月1日报道，一百多万印度贸易商抵制包括可口可乐和百事可乐在内的碳酸饮料，称跨国公司正在使用印度稀缺的水资源，而农民却在受干旱之苦。
此前，印度贸易协会称，正是这些外国企业用光了泰米尔纳德邦的水资源，导致农民面临干旱。加上一月份降水量很低，加剧了对于可口可乐和百事可乐过分用水的担心，因此他们支持贸易商的抵制行动。来自印度南部泰米尔纳德邦的贸易商们，将用当地生产的软饮料取代这些大品牌汽水。
据非政府组织印度资源中心的主管阿米特·斯利瓦斯塔瓦（Amit Srivastava）估计，生产一小瓶可口可乐要用掉1.9升水，而生产汽水所需要的糖分也是个很大的问题，因为糖分从甘蔗中提取，甘蔗是喜水的农作物，对印度非常不好。该中心研究发现，可口可乐是印度甘蔗的第一大购买商，百事可乐是第三大购买商，如果把甘蔗用掉的水也考虑在内，那么生产一瓶可乐所需的水则为400升。
而印度饮料协会则表示对抵制行动感到失望。该协会认为，可口可乐和百事可乐为印度泰米尔纳德邦2000个家庭直接提供了就业，间接提供就业的多达5000个家庭。协会秘书长阿尔温德·阿尔玛（Arvind Varma）称，这些抵制行动会损害印度的国家形象及印度长期的经济利益。
《印度斯坦时报》发布消息称，参与抵制活动的是中小型商店，他们已停止采购外国汽水。大型连锁店尚未参与此次抵制活动，称还需要一些时间才能做出决定。
目前，可口可乐和百事可乐尚未对此作出回应。
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