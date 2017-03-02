亚行：亚洲基建投资每年至少需1.5万亿美元
《华尔街日报》网2月28日报道，亚洲开发银行称，亚洲从现在到2030年期间每年至少需要1.5万亿美元的铁路、桥梁和其他基建投资才能保持增长势头。
亚行在周二公布的一份报告中称，如果把气候变化的因素考虑在内，所需资金甚至可能更高：对发电厂、运输系统和其他设施的升级改造可能会使45个亚太国家每年的地区基建投资总额再增加2410亿美元。
基建投资不足的国家可能会出现经济增长遭遇瓶颈而且就业增长乏力的现象。亚行曾在2009年预测，2010年至2020年期间亚太地区每年需要7500亿美元的基建投资。亚行称，亚太地区目前每年在基建方面的投资为8800亿美元左右。
亚行在报告中预计，亚太各国政府目前承担该地区约92%的基建开支。该行称，要想提高基建支出，就需要进行税收、监管和制度改革，以引入私营部门。
该报告称，为提振经济产出、缓解贫困和应对气候变化，预计2016年至2030年期间亚洲地区需要26万亿美元基建项目支出；其中电力、运输、通信以及供水和卫生领域分别需要14.7万亿美元、8.4万亿美元、2.3万亿美元和8000亿美元的项目支出。
据英国《金融时报》网站3月1日报道，亚洲开发银行警告称，从现在到2030年亚洲需要投资26万亿美元来解决基础设施严重短缺的问题——该问题可能会拖累世界上一些增长最快的经济体。
亚行在报告中称，这需要亚洲各国把每年在多个领域（从交通运输到基本卫生）的支出增加一倍，至1.7万亿美元。
这一警告表明，过去20年亚洲基础设施的大幅改善未能赶上经济、人口和城镇化快速发展的需要。基础设施短缺在中国以外的国家最为严重。中国在基础设施上的支出已经达到预计所需水平的90%以上。
“亚太各国对基础设施的需求远远超过目前的供应。”总部位于马尼拉的亚行的行长中尾武彦表示，“在电力、道路和铁路方面仍然存在巨大缺口。这一切都处于短缺状态。”
该报告调查了45个国家，针对的时期是2016年至2030年。
在亚洲每年所需的1.7万亿美元支出总额中，中国占近一半。但在经历了25年前所未有的投资热潮后，中国在基础设施上的缺口远远小于亚洲平均水平。
在截至2020年的5年里，世界第二大经济体预计每年需要投资7540亿美元，这与其2015年6860亿美元的投资估值相差不大。
在2000年至2012年期间，中国发电装机容量平均每年增长10.7%，在减少停电和输电损耗方面缔造了亚太地区最可靠的电网之一。
在移动通讯基础设施方面类似的积极投资，为中国在2000年至2015年期间平均19.2%的年用户增长提供了基础。
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