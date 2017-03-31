杭州大学生在杭行窃后连夜飞新加坡销赃

“摄影穷三代，单反毁一生”，这本是网间的一句戏言，说的是摄影器材大多价格昂贵，爱好摄影比较烧钱。可谁能想到，真有俩95后大学生，差点因单反毁了一生。
杨某和周某都是浙江人，分别在杭州两所艺术院校就读。杨某对摄影格外痴迷，同时，他也是高档摩托车发烧友，还喜欢出国旅游。
杨某的父母都在杭州工作，每月给儿子的生活费也不少，但杨某的爱好都那么高端，开支甚大，生活费显然入不敷出。
今年年初，杨某在各类网络借贷平台上已欠下数万元债务，一旦不能按期归还，计起复利来可就麻烦了。
杨某想起，他去新加坡时发现当地单反镜头的价格比国内贵，而且差价较大，于是，他就想到做个“赚差价的买卖”，以解燃眉之急。
杨某找到了初中同学周某，联手去“搞”镜头。经过周密计划，两人在2月中旬动手了。
案发当天下午5点，杨某潜入某照材市场，躲进角落里。当晚6点，市场打烊，而杨某一直等到次日凌晨3点才行动。他在砸破市场三楼一家店铺的玻璃门和展示柜，盗得各型号二手单反镜头11只。
得手后，杨某从市场二楼窗户爬出，顺着一根路灯杆下到地面。在外接应的周某接上杨某，两人骑着摩托车跑了。杨某连夜打车赶到上海，登上了前往新加坡的班机……
案发后不久，周某便被抓获。身在新加坡的杨某发现同伙失联，心里开始发慌。没多久，父母给杨某打去越洋电话质问：“听说你和你同学做了不好的事情了？他已经被抓了，你还不快回来自首？”
杨某想了想，听从父母劝说，归国自首。随后，家长偿还了11只镜头的货款。“我们家里条件也不差，没想到他会犯这样的错误。”审查逮捕期间，杨某的父母对检察官说。
鉴于杨、周二人都是在校学生，且已退赃，家长又承诺对二人严格看管，江干区人民检察院本着教育、挽救、感化的方针，对两人以盗窃罪定罪不捕。
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