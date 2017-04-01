温顺的中国侨民在巴黎发起抗议！中国“00后”移民敢于发声 给欧洲带来自由精神

俄媒称，迄今为止一直是最封闭且对所在国当局最恭顺的中国侨民，突然在巴黎发起了抗议。一贯温和的中国人身上发生了什么，这要如何解释？
据俄罗斯《观点报》网站3月30日报道，在全球约有4000万至8000万中国侨民，他们被认为难以融入所在国，但都一贯顺从于当地政府。是什么改变了巴黎的中国人？
莫斯科国际关系学院东亚和上合组织研究中心高级研究员伊戈尔·杰尼索夫注意到，欧洲对中国侨民的排斥情绪在加重。他指出，去年有中国人在巴黎遇害就已引发了华裔抗议示威。
杰尼索夫说：“中国人的民族自觉意识因为国力的强盛而增强。但他们也感受到了威胁。欧洲的反移民情绪首先反映在中国人身上。犯罪分子普遍认为，中国人非常有钱，因此经常成为被抢的目标。”
杰尼索夫指出，西方的华人团体通常抱团生活。他解释说：“这是中国移民的群体特点。一人迁徙并把亲属都拉过来，这很正常。这些人往往来自中国同一个地区。”
俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫指出，对在世界所有国家的华人团体来说，抗议不是其特点。华人团体的领袖们非常严格地克制着自己的同胞。
这位专家表示，巴黎事件是前所未有的。如此激烈表达的原因可能是群体发生了变化。中国人的第一次欧洲移民潮——尤其是向巴黎——发生在上世纪七八十年代，而现在出现了所谓的中国“00后”的新浪潮。他们尚未适应巴黎的土壤，但给欧洲带来了热爱自由、无拘无束的精神。因此，抗议者当中有许多年轻面孔，这完全不是那些早在上世纪80年代来到巴黎的中国人了。
马斯洛夫表示，中国侨民愈发频繁地提出社会要求，想要同等的劳动收入，在申请国籍过程中权利不受限。巴黎执法人员对中国人被袭事件无动于衷，这令侨民极为愤慨。该事件成了抗议示威的导火索。
另据法新社3月30日报道，在一名华人被警察枪杀引发争议后，法新社记者看到，数百人3月30日晚再次在巴黎集会，要求“真相和公正”。
包括一些非华人在内的近300名示威者高举标语，傍晚时分聚集在共和国广场。他们安然有序地就“警察暴力”展开了“不仅仅涉及亚洲人群体的讨论”。
一名不愿透露姓名的33岁华人女子说：“我们想要表现出与所有‘受到种族歧视的人’团结一致，重要的是将所有受害者联系起来。”一位亚洲社团发言人解释说，“调查还没有结果，我们希望和平集会”。
紧接着在巴士底广场出现了另外一个集会，据警方说，大约有400人参加。示威者们举起了中国国旗和写有“争取和平、公正和反对暴力”的标语。
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