大妈嫌准儿媳太美让开“正经工作证明”！女人连漂亮的资格都没了？

这世上，类似于“证明你妈是你妈”的奇葩证明已经够多了，如今“奇葩证明界”又添一新丁——正经工作证明。
3月27日，在山东淄博高青县公安局，一位大妈要求警方给儿子的女友出具”正经工作证明”。
开证的原因是因为在南方打工的儿子前几天回家，带回来一个女朋友。那闺女长得没话说，水灵水灵的实在太漂亮了，平日里也打扮得花枝招展，大冷天还穿裙子，而且来家里第一天就毫不避讳地跟自己的儿子同住一屋。
这一切都让大妈心惊肉跳，觉着姑娘不正经，几天里动不动就跟儿子打听姑娘的身世来历，问题千奇百怪，总之就是让人尴尬的那种。
面对儿子的搪塞敷衍，最后大妈摊牌，大致意思就是说咱家挺穷你也不帅，那么一个可人的姑娘怎么看上你，姑娘也不瞎啊。儿子，你可别成了“姑娘玩够了就找个老实人嫁了吧”中的那个老实人。
有心了大妈！您这警惕性要是放在战争年代，绝对是反敌特斗争的一把好手。但是现在姑娘长得漂亮打扮时髦，尤其是在南方实在太普遍，可能真是您老多心了，非得让姑娘打扮成这样您才放心？
这大概是长得美被黑最惨的一次，或许在婆婆眼里，丑的看不上，美的不正经？
真是想不明白，女人何苦为难女人？作为一个女人难道还没有漂亮的资格吗？美也碍眼？
对此，网友回答说：人家大妈可能一开始也这么想，但看看自己儿子的成色，估计没信心~~~
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