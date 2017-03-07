韩国欲降低对华依存度，转为依靠日本、印度和东南亚的多元化战略
3月7日报道 韩媒称，由于韩国即将部署“萨德”系统，中国游客赴韩人数减少，韩国地方政府现正在谋求多种多样的对策，以缓解中国游客的暂时减少带来的旅游产业冲击。其核心是降低对华依存度，转变为依靠日本、印度和东南亚的多元化战略。
据韩国《中央日报》网站3月6日报道，韩国旅游发展局称，去年来韩的外国游客共计约1724.2万人次，中国游客占到46.8%。
报道称，大邱市决定向韩国中央政府建议允许印度尼西亚（约2.58亿人，位居世界第五位）、菲律宾（约1亿人，位居世界第12位）、越南（9500万人，位居世界第15位）等人口较多的东南亚国家免签来韩。韩国现在允许马来西亚、新加坡、泰国和台湾等国家和地区的游客90天免签来韩，但印尼、菲律宾、越南和缅甸等国家无法免签来韩。
大邱市相关人士表示，“担心旅游业界因中国游客流失遭受打击，因此对东南亚的人口大国允许免签入境将有助于吸引游客”。
报道称，济州岛决定开发可吸引日本及其他地区游客的旅游商品并进行当地市场营销，以摆脱之前偏重中国游客的依存现象。去年来访济州岛的外国游客共计约360.3万人次，其中中国游客为306.1万人次，占85%。由此，济州岛决定对东南亚各国的包机航运提供支援、改善大众交通等。
京畿道政府3月6日上午举行会议商讨相关对策，希望降低对华依存度，更多地吸引印度、泰国和菲律宾等新兴市场的游客。
此外，京畿道计划将之前对中国大陆一边倒的“自由旅游说明会”扩大到台湾地区等地，将之前只在大中华区进行的政府和民间联手举办的路演扩大到越南等地。
全罗南道从3月14日开始在越南河内和胡志明市举行旅游说明会，致力于吸引当地游客。此外，瞄准新加坡、马来西亚等地的季节商品和当地营销也已启动。全罗南道还计划从5月3日开始在日本当地举行旅游博览会，并在福冈、北九州举行旅游说明会。
报道称，仁川市决定全力吸引泰国、马来西亚和越南等地的游客。仁川市携手东南亚当地和韩国旅行社开始开发与韩剧拍摄地有关的韩流商品。3月17-19日，这些商品将会在马来西亚吉隆坡举行的旅游博览会上销售。
首尔市正在与中资大企业相关人士进行单独接洽，中资大企业正逐渐成为旅游业的大客户。首尔市还决定与韩国旅游发展局和中国旅行社等旅游业界构建有机的联络系统。
韩媒称，韩国主要零售商及其与中国存在业务关系的附属企业的股票3月6日继续暴跌。
据韩联社3月6日报道称，零售巨头乐天集团附属企业的股票遭到重创，截至3月6日上午10时40分，乐天百货的KOSPI指数下跌2.7%，乐天制果跌幅超过2%。
报道称，乐天成为首尔与华盛顿上月底达成部署“萨德”协议的最大受害者之一，“萨德”系统要部署在乐天集团曾经的地产上，乐天于本月初将这片土地交给了政府。
乐天3月5日声称，它在中国的四家乐天玛特超市因违反消防规定而停业。
乐天集团在销售上严重依赖中国，去年其免税业务70%以上的收入来自中国游客。它还在全球第二大经济体中国开设了约120家商店，员工总数超过2万人。
乐天的主要竞争对手新世界百货的股价在早上的交易中下跌了3%。它最近才加入到免税业务的竞争中，在主要城市开设了新商店，作为其旨在吸引财力雄厚的中国顾客的扩张计划的一部分。
报道称，截至上午10时40分，主要的连锁酒店经营者新罗酒店的股价也因为人们对部署“萨德”的后果日感担忧而下跌了近2%。 （参考消息网）
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