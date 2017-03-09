内马尔：最好的比赛 恩里克：无法描述
马德里3月8日电，在8日帮助巴塞罗那以6：1横扫巴黎圣日耳曼，从而创造欧冠联赛历史上难度最大的逆转后，功臣内马尔赛后说，这是他生涯踢过的最好的比赛。
巴塞罗那成为欧冠联赛淘汰赛历史上第一支在首回合0：4落后下能够翻盘晋级的球队。8日晚，内马尔在最后阶段连入两球，队友罗伯托在补时最后一分钟打入制胜球，巴萨最终以6：1获胜，并且以两回合总比分6：5晋级八强。
“这是我生涯踢过的最好的比赛。因为我的状态非常好，”这位巴西球星赛后说。
当晚，苏亚雷斯首开纪录，库尔扎瓦打入乌龙，梅西点球破门，比赛打到第50分钟时，巴萨取得3：0的领先。但随后卡瓦尼扳回一球，带给“大巴黎”一个客场进球，巴萨一度形势危急，好在内马尔最后时刻挺身而出。
“当他们打入那一球时，我们有些低沉，但还好有了第四个进球，以及后面的点球。我们注意力高度集中，然后就是罗伯托的那个球，”内马尔说。
“我知道我们已经创造了历史。像我们这样的球队，能够做到任何事。那场球是输了，但我们这场踢得毫无压力，而且充满乐趣，我们把一切都扔在了球场上，向着晋级的目标，付出了全部。”
罗伯托凌空垫射打入的制胜球，也是他本赛季的第一个进球。为了能够到内马尔的挑传，他回忆说：“我当时不顾一切，把自己扔向了球。我们让‘大巴黎’非常失望。现在，难以置信。”
巴萨主帅恩里克用一句话概括了他的感受：“足球，无法描述。”（新华社）
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