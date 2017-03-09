饭后最好的瘦身水果
1.柚子 柚肉甘酸，性寒无毒，具有理气化、润肺清肠、补血健脾等功效。鲜柚肉含有类似胰岛素成分，有降血糖功效，极有益于糖尿病。此外，柚子还有健胃脾、润肺、补血、清肠、利便功效，可促进伤口愈合，对败血病有良好疗效。现代医学还发现，柚子有预防脑血栓、抗癌、减肥等效果。
2.山楂 山楂营养丰富，含有多种维生素、山楂酸、酒石酸、柠檬酸、苹果酸等，还含有黄酮类、内酯、糖类、蛋白质、脂肪和钙、磷、铁等矿物质。最让要减肥的MM们惊喜的是，山楂含的解脂酶能促进脂肪类食物的消化，把体内的让你长肥肉的食物通通刮掉。另外，还可以促进胃液分泌和增加胃内酶素等功能。
3.苹果 苹果是瘦身水果中的风云物种，它含有丰富的果胶，热量低，能够加速排毒功效并降低热量吸收，此外苹果的钾质也很多，能防止腿部水肿。如果能选择有硬度的苹果，增添饱腹感之余还能分释油腻。
4.猕猴桃 猕猴桃当中含有一种蛋白质分解酵素，能把食物当中的蛋白质分解成人体更易吸收的小分子氨基酸，减少脂肪囤积的机会。而且猕猴桃中的赖氨酸、甲硫胺基酸是帮助肉碱合成的必须氨基酸，合成后的肉碱能有效促进脂肪的燃烧，减少脂肪积聚，因此，猕猴桃是减肥的得力助手。
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