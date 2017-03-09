中国为什么非要去月球？
现在不努力，以后怎么拍着胸脯说自古以来？
中国科学院院士，中国嫦娥工程总指挥和总设计师叶培建最近在一个访谈中说，总有人喜欢问去月球干什么？
叶培建发话：宇宙就是个海洋，月亮就是钓鱼岛，火星就是黄岩岛，我们现在能去我们不去，后人要怪我们。别人去了，别人占下来了，你再想去都去不了。这一条理由就够了。
中国为什么非要去月球？
总有人喜欢问”去月球干什么？”
中国科学院院士叶培建发话：“宇宙就是个海洋，月亮就是钓鱼岛，火星就是黄岩岛，我们现在能去我们不去，后人要怪我们。别人去了，别人占下来了，你再想去都去不了。这一条理由就够了。”
叶培建今年72岁了，是全国政协委员、中国科学院院士、嫦娥系列各型号总指挥和总设计师顾问。
叶培建说，早在2007年，他们就有了探测火星的想法，如果当时好好规划，最晚2013年，我国就能奔向火星了。
然而直到现在，我国也未能成功探测火星。
在3月6日晚播出的央视《东方时空》节目中，叶培建解释说，这是因为当年“汇报不同意”。
专家说话不算数，机关说的算数，一百个专家论证的东西不如财政部一个处长说话算数。
一个处长就能问倒科学家：去月球干什么？GDP能占多少？
叶培建很无奈：能不能不要再问我们这些问题了？
然后，他举例说出了文章开头的那段话：比如钓鱼岛和南海，我们的祖先都在那生活过，但没驻扎下来，从明朝开始我们丧失了我们的海洋权利。
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