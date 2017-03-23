中国向WTO状告欧盟，欧议员欲阻中企收购

外媒称，中国21日要求世界贸易组织（WTO）成立专家组，审查欧盟在对中国采取反倾销措施时使用的所谓“替代国”计算方法。
据法新社3月21日报道，在2001年中国加入WTO时，入世议定书规定WTO成员可以将它作为非市场经济体对待，期限为15年。截至去年年底，这一期限已过，但欧盟仍然选择维持这一严厉规则以保护自己，阻止中国廉价产品涌入欧盟市场。
中国21日提请WTO成立专家组，就它关于欧盟停止使用“替代国”做法的要求作出裁决。“替代国”做法是指以第三国产品价格作为中国产品的比对价格，来确定中国是否以低于市场价的价格倾销产品。
中国常驻WTO代表21日说：“中国需要寻求WTO争端解决机构采取行动，以使欧盟纠正其明显且严重违反WTO原则的做法，中方对此感到失望。”
北京此前曾说，拒绝给予中国市场经济地位是西方“隐形保护主义”和“双重标准”的实例。
报道称，毫不奇怪，欧盟对这一要求表示反对。欧盟代表21日发表声明指出，欧盟正在讨论是否要改变它对中国非市场经济地位的分类，并对中国推动和要求成立专家组的决定表示遗憾。
声明竟称欧盟“断定中国的目的其实是为了干涉欧盟的内部立法程序”，“这应该引起所有成员国的严重关切”。
虽然欧盟的反对意见暂时阻止了专家组的成立，不过，按照WTO规则，如果中国第二次提出请求，将获得自动通过。
另据德国《世界报》网站3月21日报道，虽然全球都在讨论新贸易壁垒倾向加强，欧洲议会却对欧盟委员会施加压力，以便更好地保护欧洲工业不被中国收购。欧洲议会欧洲人民党党团贸易政策发言人说：“我们敦促欧盟委员会就如何更好地保护欧洲工业，以使其不被中国投资者可能不公平地收购提出建议。”
21日晚上，一些重要的欧洲议会欧洲人民党议员提交了相应的议案。议案文本写道，“如果公共安全和秩序受到威胁，各成员国可以阻止外国直接投资，但国家层面的工具不能保证公平竞争和类似的投资机会”，因此需要欧盟提供“额外保护”。
议员们还要求设立能够对特别棘手的投资进行“审核、调查和控制”的欧洲外国直接投资委员会。
报道称，中国企业经常被认为用不符合公平市场价值的超高价格收购外国技术企业。据认为，这些昂贵收购战略的目标从企业经济角度得不到解释，那只是为了让中国买到技术诀窍。
目前欧洲对这种发展趋势毫无防备，各国政府只能在公共秩序和安全受到威胁时才能禁止收购。仅仅为了保护技术诀窍是不能拒绝任何收购的。
报道称，多年来，欧盟与中国一直就全面的投资保护协议进行谈判，但目前还看不到谈判会成功结束。
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