沙特将成“一带一路”重要一站

澳大利亚东亚论坛网站3月22日刊发以色列耶路撒冷希伯来大学杜鲁门和平研究所研究员迈克尔·坦彻姆的文章《沙特阿拉伯将成为中国海上丝绸之路的下一站》称，沙特阿拉伯国王萨勒曼最近的中国之行堪称政治风向标，预示着中东-亚洲安全格局的战略方向变化。中国与沙特阿拉伯之间不断加强的利益联盟，其核心在于中国正努力建设“21世纪海上丝绸之路”。
坦彻姆称，萨勒曼与中国领导人及其他高级官员的会晤，其重要意义远远超过了利雅得与北京签署的650亿美元的巨额经济贸易协议。此次访问证明，在北京着力促进“21世纪海上丝绸之路”的稳定局势之际，中国与沙特阿拉伯之间的全面战略伙伴关系正在发展。
萨勒曼访华伊始就签署了650亿美元的中沙贸易投资一揽子合作协议，其中包括有关石油投资和能源合作的多项协议，成为头条国际新闻。协议包含沙特阿美石油公司与中国北方工业公司签署的一份在中国兴建炼油厂的谅解备忘录，以及沙特基础工业公司与中国石油化工集团公司开发石化产品的协议。
炼油厂协议反映了沙特阿拉伯在面临俄罗斯加大对华石油出口的形势下，希望保护其石油出口市场份额的愿望。2016年，俄罗斯首次超过沙特阿拉伯成为最大的对华石油出口国。
坦彻姆称，石化产品协议则反映了沙特阿拉伯渴望赶超伊朗的雄心。伊朗是中东地区的石化产品出口大国。伊朗迅猛发展的石化出口工业是在国际制裁之下维持经济可持续发展的一项战略，也促进了伊朗在价值链上的地位并保护其经济免受石油价格冲击。
两项协议都符合北京的利益，维护了能源供给多样化。2016年，中国每天进口约760万桶石油，占中国石油供应的66%左右。
坦彻姆称，中国与沙特阿拉伯之间不断加强的利益联盟，其核心在于中国正努力建设“21世纪海上丝绸之路”——中国与欧洲之间的海上商业运输走廊。海上丝绸之路包含中国修建的一系列港口设施——穿过印度洋一路向西，经过红海和苏伊士运河，直抵现在归中企所有的位于希腊地中海沿岸的比雷埃夫斯港。在中国斥巨资投资之后，比雷埃夫斯港现已成为欧洲的重要海港，也是中国产品进入欧洲市场的集散中心。
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